„Astăzi sărbătoresc viața cu inima plină! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul de a fi, pentru zilele bune și pentru lecțiile grele, pentru fiecare clipă care m-a transformat.



Mulțumesc mamei și tatălui meu pentru că mi-au oferit rădăcini puternice și aripi de curaj. Mulțumesc surorii mele, suflet de lumină, pentru dragostea constantă și sprijinul tăcut. Mulțumesc prietenilor mei pentru zâmbetele, încurajările și experiențele care au devenit amintiri de preț.

Mulțumesc fiului meu, Adi, binecuvântarea supremă a vieții mele – pentru că în ochii lui am regăsit sensul, puterea și frumusețea pură a iubirii.



Astăzi îmi promit mie însămi să trăiesc cu mai multă recunoștință, mai multă bucurie, mai multă credință. Să iubesc cu inima deschisă. Să iert mai ușor. Să am curajul de a păși mereu înainte, indiferent de provocări.



Aniversez nu doar un an în plus, ci o stare de spirit: aceea de a prețui viața clipă de clipă.

De a construi, de a dărui, de a lăsa în urma mea mai multă lumină decât am găsit. Astăzi, și în fiecare zi de acum înainte, aleg viața cu toată ființa mea. Vă mulțumesc vouă tuturor că sunteți parte din această poveste frumoasă”, a fost mesajul transmis de Cristina Bâtlan pe Instagram.

Recent, Cristina Bâtlan a dezvăluit că a acumulat 20 de kilograme și recunoaște că nu este mulțumită de noua sa siluetă. Cu toate acestea, antreprenoarea este hotărâtă să revină în formă și lucrează activ la procesul de slăbit.

