Cristina Cioran a născut prematur, la 7 luni, după ce a luat o bacterie care i-a afectat sarcina. Ema, fetița vedetei, a stat timp de două luni în incubator. Actrița a fost invitată la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a izbucnit în lacrimi când a povestit despre momentul în care a ajuns la spital.

„Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase. Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Vedeta își aduce aminte că țipa și se zbătea pe targă și că era extrem de speriată. Cristina Cioran a fost testată de COVID-19, asta fiind procedura din cauza pandemiei, în timp ce era pe targă și era dusă la sala de nașteri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„În timp ce mă ducea targa către sala de nașteri, cineva îmi lua test COVID. (…) Eram plină de sânge, într-un maiou, urlam și mă zbăteam pe targă. A doua zi mi-a venit rezultatul testului și am putut să văd copilul, care era în incubator”, a mai adăugat Cristina Cioran.

Cristina Cioran a născut prematur pe 18 iulie. Fetița vedetei a venit pe lume cu două luni mai devreme, Cristina fiind însărcinată în 29 de săptămâni. Micuța a stat la incubator aproximativ două luni, sub atenta observație a medicilor. Actrița nu și-a putut vedea copila până în clipa în care rezultatul testului COVID a venit și a confirmat că este negativă.

Citeşte şi:

Lavinia Pârva, despre rolul de mamă: „Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită”

Anunțul făcut de Tavi Clonda, după 6 ani de căsnicie cu Gabriela Cristea: „O greșeală pe care mulți o fac”

Brigitte Pastramă îi plătește chirie lui Ilie Năstase după divorț: „Nu suntem cu banii la pământ”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro Amendă colosală pentru Antena 3 după ce Dan Puric și Dana Budeanu au fost la emisiunile lor

Observatornews.ro O profesoară arestată după ce ar fi făcut amor cu un elev de 14 ani în maşina sa. Cei doi şi-ar fi trimis mesaje în care mărturiseau cât de mult s-au bucurat de momentele lor intime, în SUA

HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2021. Vărsătorii au nevoie de echilibru, mai ales în timpul întâlnirilor planificate

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”