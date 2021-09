Cristina Cioran și iubitul său trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. După ce a adus-o prematur pe lume pe micuța Ema, vedeta s-a rugat tot timpul ca fetița să fie bine.

La 44 de ani, Cristina Cioran a devenit mamă pentru prima dată. „Sunt foarte fericită. Nu ne putem lua ochii de la ea. Sunt foarte emoționată, și eu, și Alex, și mama, care e aici, lângă noi. Am trăit sentimente contradictorii, a fost foarte ciudat. Acum este liniște și pace”, a povestit Cristina Cioran la Antena Stars, după ce și-a luat fetița acasă.

Ema a stat câteva săptămâni în spital, până când medicii au decis că este în siguranță să poată pleca acasă. Alexandru a postat acum pe rețelele de socializare prima imagine cu chipul fetiței Cristinei Cioran. Micuța doarme pe pieptul tatălui său, iar fotografia a strâns sute de like-uri.

De ce a născut Cristina Cioran prematur

Se pare că nașterea ei prematură a fost cauzată de o toxiinfecție alimentară. Și-a dat seama imediat că ceva nu este în regulă cu ea și a sunat la 112 și a mers la spital, unde i-a dat naștere Emei. „Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a explicat Cristina Cioran după ce a născut.



