În primăvara acestui an, un scandal de proporții a izbucnit între Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Vedeta a depus plângere la poliție împotriva lui și a obținut rapid un ordin de restricție. Timp de zece luni, acestuia îi este interzis să se apropie de vedetă, dar și de Ema, fetița pe care o au împreună.

În repetate rânduri, el i-a cerut scuze Cristinei Cioran, ba chiar a declarat că își dorește din nou să întemeieze o familie alături de ea, să fie aproape de fetița lor. Cu toate acestea, vedeta nu renunță la ordinul de protecție și a spus recent că va vedea cum vor sta lucrurile după ce măsura va expira.

Cristina Cioran, despre Alex Dobrescu: „ Îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, știu asta, și mie îmi pare rău”

Este conștientă însă că Alex Dobrescu regretă tot ceea ce a făcut. De asemenea, și ei îi pare rău că s-a ajuns în această situație, motiv pentru care a spus că după ce se termină cele zece luni în care el are ordin de protecție, va vedea cum vor sta lucrurile și dacă poate să îi mai dea lui Alex Dobrescu o șansă.

„Este adevărat, e sincer. Nu știu ce să facem pentru asta. E o situație fără precedent, nu cred că a mai trecut nici el prin asta. Îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, știu asta, și mie îmi pare rău. E o situație limită, nu am mari răspunsuri. Îmi pare rău și pentru el, și pentru situația creată.

Așa a vrut el, să iasă ca un cucui în frunte. O să încercăm să vedem, până nu se ridică restricțiile, până nu se termină această perioadă, nu se poate face nimic, pentru că nu suntem în contact. Vorbim prin terți. E trist că s-a întâmplat așa. Îmi pare rău și pentru el, îmi pare rău și pentru Ema, pentru că era foarte atașată de tatăl ei”, a declarat Cristina Cioran la Antena Stars, conform Spynews.

Totodată, vedeta s-a declarat foarte fericită pentru rolul de mamă, acum a descoperit că i-ar fi plăcut să aibă mai mulți copii. „Nu impun reguli, foarte puține. Eu cred că m-am născut să fac copii, îmi pare rău că n-am făcut mai mulți. Patru, cinci mi-aș fi dorit”, a mai mărturisit vedeta.

Alex Dobrescu, la capătul puterilor de dorul micuței Ema

Alex Dobrescu regretă întreaga situație și speră să revină la familie. „Nu mai pot, mă simt dezrădăcinat, mi-e dor de familie. Am făcut acum o nouă cerere de revocare a ordinului, pe noua lege. Trăirile personale și liberul arbitru nu au legătură cu ce scrie în lege. Să vedem acum, poate scap de brățară. Și două luni dacă aș recupera cu fetița contează enorm. Dacă nu se va rezolva, asta e, aștept să treacă cele patru luni rămase.

Apoi vreau să mă întorc la familie”, a mărturisit Alex Dobrescu pentru FANATIK. Fostul iubit al Cristinei Cioran pare total schimbat și recunoaște că a greșit. „Știu, am greșit, nu se va mai repeta. Am fost și la psiholog, am vorbit și cu preoți, și cu duhovnicul, dar nu au ei ce să-mi spună din afară, când eu știu că regret. Psihologul mi-a zis să nu mai răspund provocărilor, dacă-mi iubesc familia”.

