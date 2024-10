Pe 8 iulie 2021, Cristina Cioran a născut-o prematur pe Ema. După o perioadă petrecută în spital, micuța a fost externată, când deja avea greutatea ideală. Timpul a trecut rapid, Ema a crescut, iar acum e în grija mamei sale, căci părinții s-au despărțit.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu mai formează un cuplu, dar împreună își cresc copilul, care are 2 ani și 8 luni. Ieri, micuța a mers la grădiniță, dar nu s-a acomodat. „Ema este deja la grădiniță, de la prima oră a dimineții, este în grupa mică. Am dus-o astăzi dimineață de la ora 08.00. Este prima ei zi. Am mari emoții pentru ea.

Am îmbrăcat-o, pentru grădiniță foarte frumos, într-o rochiță care îi stătea foarte bine pe ea. Când am plecat, am lăsat-o plângând. O să mă certe când o să crească că am abandonat-o acolo, glumesc!”, a declarat Cristina Cioran.

Alex Dobrescu și-a dus fetița în prima zi de grădiniță

Vedeta are încredere în educatoare și crede că Emei o să îi placă tot mai mult la grădiniță. Alături de micuță, și Alex Dobrescu a fost în prima zi. „Sper că i-a trecut plânsul rapid, pentru că acolo sunt și alți copii de vârsta ei.

Plus că este normal să aibă o teamă până se obișnuiește. Nu am emoții că nu o să fie bine, pentru că are niște super doamne educatoare la grădiniță foarte bune. Este o grădiniță de stat unde eu am încredere. La deschidere am fost și eu și Alex. Nu am fost doar eu cu fata. Deci pot să zic că amândoi am abandonat-o, nu doar eu”, a declarat Cristina Cioran.

Cristina Cioran îi mai dă o șansă lui Alex Dobrescu?

În toamna anului trecut, Cristina Cioran și Alex Dobrescu anunțau că nu mai formează un cuplu. Despărțirea lor a fost una tumultuoasă, care a ținut prima pagină a ziarelor. Recent, actrița a dezvăluit că ia în considerare posibilitatea de a se împăca cu Alex Dobrescu, tatăl fiicei sale.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost într-o relație timp de mai mulți ani și au o fiică împreună. În toamna anului trecut, cei doi au decis să se despartă, însă recent, actrița a mărturisit că a început să se gândească la posibilitatea de a se împăca și de a reconstrui relația lor.

Ea a subliniat că prioritatea lor principală este fiica lor și că vor face tot posibilul pentru a crea un mediu stabil și armonios pentru ea. „El tot își dorește să ne împăcăm, dar… om vedea. Nu știu ce să zic în acest moment. Relația dintre noi acum e foarte bună, fetița e fericită. Și el contribuie cu cheltuielile”, a declarat actrița pentru cancan.ro.

Cristina Cioran susține că va continua să lucreze la relația cu tatăl fetiței sale și să ia decizii înțelepte și responsabile în interesul micuței. În ciuda incertitudinilor, actrița și fostul partener își doresc să găsească un echilibru și să construiască o relație solidă și armonioasă pentru binele familiei lor.

