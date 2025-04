Cristina Cioran le-a spus fanilor că nu îi este deloc rușine cu formele sale de mămică și că este încrezătoare că își va recăpăta silueta în curând, adoptând un stil de viață sănătos și făcând mult sport.

„Max are o lună și jumătate. Eu am o lună și jumătate de când am născut și încă mai am de rezolvat anumite mici pufoșenii. Încă nu am scăpat de ce am pus în plus, dar intru la regim și rezolv. Încă nu mă pot apuca de sport, dar vine și vremea exercițiilor, promit.

Nu mi-e rușine cu corpul meu, sunt încrezătoare că se va strânge pielea și sunt bucuroasă că nu am pielea deloc crăpată! E bună și grăsimea la ceva”, a scris vedeta, în mediul online.

De când l-a născut pe Max, Cristina Cioran a decis să respecte câteva reguli esențiale, pentru binele bebelușului. De exemplu, vedeta îl ține înfășat pe Max în timpul somnului, pentru că asta îi face foarte bine și se odihnește așa cum trebuie.

„Îl țin înfășat pentru că pierde căldură prin mânuțe și piciorușe și se simte în siguranță dacă stă un pic strâns. Nu este strânsoarea foarte mare. Este în pled, îl pun la jumătate, cu o mânuță, observați că marginea este sub gât, și cealaltă mânuță (…) Picioarele se dau înspre burtică și iată acest cocon, bebelușul înfășat și foarte mulțumit”, a spus Cristina Cioran, pe Instagram.

