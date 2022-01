Cristina Mihaela Dorobanțu, probleme în Istanbul. „E aici o nebunie totală, în sensul în care oamenii ies pe stradă ca să ajute alți oameni”

Vedeta a povestit pe pagina personală de Instagram toată experiența sa, explicând că oamenii au sărit chiar în ajutorul ei. Vedeta se află în Turcia pentru filmările emisiunii pe care o prezintă la Kanal D.

„Râdem, glumim, dar nu am trăit în viața mea ce am trăit în seara aceasta de când mă aflu în Istanbul, respectiv de un an și jumătate. A nins, după 12 ani am înțeles și eu de aici, a nins, dar ceva rău. S-au blocat toate drumurile, circulația.

Eu de la studio și până acasă merg așa pe un drum, prin pădure.(…) M-am împotmolit fix în fața blocului. E aici o nebunie totală, în sensul în care oamenii ies pe stradă ca să ajute alți oameni.

Până acasă m-am blocat de trei ori și am fost ajutată de fiecare dată, am mers și pe contra sens, am și alunecat”, a declarat Cristina Mihaela Dorobanțu pe pagina personală de Instagram, potrivit Wowbiz.

