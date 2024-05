„Nu cred într-o relație de lungă durată dacă nu există atracție, dacă nu există iubire, aceste sentimente care stau la baza unei relații de cuplu solide.

Dacă unii stau a la long așa din nu știu ce rațiuni, acolo există niște compromisuri incredibile.(…) Despre ce voiam eu să vorbesc este că, „Voi mimați fericirea. De fapt, voi nu mai aveti treabă unul cu celălalt”. Am avut aceste comentarii la niște video-uri de-ale noastre:

„Vă prefaceți, că de fapt nu mai aveți treabă, sunteți falși”. Eu am o întrebare, de ce am mima noi că suntem un cuplu solid dacă n-am fi? Ce avem de câștigat? Nimic. Asta este starea noastră naturală, poate chiar în realitate este mai pronunțată decât vedeți voi aici, pe rețelele de socializare.

Mă refer la doamnele alea care comentează. Sau: „Vai, dar nu vă e rușine să faceți așa? Deja aveți o vârstă”. Așa ce? Că ne pupăm, că ne luam în brațe? Sunt manifestări normale într-un cuplu și chiar în public. Eu câteodată stau și mă gandesc, m-am nascut eu pe altă planetă?

Nu am de ce să justific, nu am nevoie de validarea nimănui, voi asta nu întelegeți. Nu am nevoie să ne valideze oamenii pe noi ca un cuplu fericit. Dacă nu am fi bine unul cu celălalt, s-ar vedea imediat”, a spus Cristina Șișcanu, pe Facebook.

Prezentatoarea TV consideră că discuțiile dintre ea și Mădălin Ionescu sunt unele normale „Singurele noastre probleme sunt legate de viața de zi cu zi, așa cum le au majoritatea. Astea ne stresează, astea ne mai enervează, astea ne fac mai recalcitranți, mai nervoși.

În rest, dacă am avea norocul să nu existe, nu cred că ar mai apărea discuții între noi. Micile discuții care apar sunt, așa cum se întamplă în orice cuplu organizat, legate de organizarea vieții de zi cu zi. De stresul care vine din exterior, nu vine din interiorul cuplului nostru” , a mai spus Cristina Șișcanu, potrivit Wowbiz.

