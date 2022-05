Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” s-a mândrit cu noua siluetă într-o ținută provocatoare. Într-o pereche de pantaloni mulați și o bluză mult prea scurtă, Cristina Șișcanu s-a filmat ca să arate cât a slăbit în ultima perioadă.

„Ușor, ușor încep să încap în hainele de vară de anul trecut. Colăceii s-au micșorat vizibil, dar mai sunt…”, a scris soția lui Mădălin Ionescu pe contul de Instagram.

Cristina Șișcanu era încântată de faptul că a reușit să intre în hainele de vară de anul trecut, iar după ce a defilat puțin în fața camerei, în momentul în care s-a întors cu fața, bluza i s-a ridicat și a lăsat la vedere mai mult decât și-ar fi dorit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Soția lui Mădălin Ionescu s-a îngrășat în pandemie

Cristina Șișcanu a luat în greutate câteva kilograme bune, iar acum încearcă să scape de ele. Vedeta spune că de acum înainte va avea mult mai multă grijă de ea și va fi atentă la alimentație.

„Nu am slăbit încă cât trebuie, primesc complimente pe Instagram. Eu reușesc să maschez destul de bine kilogramele în plus. Pentru că eu mă îngraș proporțional, de fiecare dată când mă îngraș. Dar în toamnă m-am îngrășat foarte mult, vreo 7-8 kilograme. Niciodată nu m-am îngrășat așa de mult, într-o perioadă atât de scurtă, în 3-4 luni. Nu mi-am dat voie niciodată să mă îngraș, mai mult de 3-4 kilograme, exceptând perioada sarcinii, evident.

Recomandări Sorin Oprescu condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare, dublu față de pedeapsa din prima instanță

De data asta nu știu ce s-a întâmplat. Poate și din cauza nebuniei cu pandemia… Cred că și în subconștient m-a afectat puțin toată situația stresantă. Am mâncat dezordonat, clar de la alimentație. Și de la faptul că nu am mai avut o viață extrem de activă fizic, mă refer. Am stat mai mult în casă, biroul fiind acasă, și mâncatul prost. Trebuie avut mare grijă la alimentație, mai ales că după 30 de ani nu mai sunt arderile așa de rapide ca la 20 de ani, este foarte clar. Sunt într-un proces de slăbire, am slăbit deja câteva kilograme bune”, a declarat Cristina pentru Ciao.ro.

„Vreau să ajung până la vară la silueta de dinainte”

Soția lui Mădălin Ionescu a renunțat la sucuri și a apelat la ajutorul unui nutriționist pentru a ajunge la silueta pe care și-o dorește.

„Mă țin de treabă, mă simt foarte bine cu planurile ei alimentare. Pentru că nu mă frustrează. Timp de o săptămână trec prin toate grupele alimentare. Am interzis doar la sucurile acidulate. În timp de o săptămână mănânc de toate, dar are ea o formulă magică de a combina alimentele, astfel încât reușesc să slăbesc. Și sunt foarte eficiente în procesul de slăbire și slăbesc destul de repede. Vreau să ajung până la vară la silueta de dinainte. Și voi introduce și mișcarea în rutina mea”, a mai declarat Cristina Șișcanu.

GSP.RO Imagine interzisă minorilor cu un fotbalist cunoscut în România. Modelul erotic a făcut totul public. Ce i-a propus pentru 500 de euro - FOTO

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație între Putin și Zelenski! Anunțul HALUCINANT care i-a uluit pe toți!

Observatornews.ro Complexul imobiliar de "lux" în care fosa cu fecale se revarsă în apartamente, la demisol: "Se roagă să nu plouă"

HOROSCOP Horoscop 13 mai 2022. Balanțele au parte de o zi specială, cu multe momente de seninătate care apar din suflet fără efort

Știrileprotv.ro Calvarul unei românce după ce a plătit 20.000 de euro pe o mașină nouă. Ce s-a întâmplat după doar o săptămână

Orangesport.ro Vedeta din Ucraina care a izbucnit în hohote de plâns când a ajuns în România. Ce a spus despre coşmarul pe care îl trăieşte

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău