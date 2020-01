De Denisa Macovei,

Dacă în prima vacanță cu Ella, artista a mizat pe ajutorul mamei sale pentru a o lăsa pe micuță, pe atunci în vârstă de 11 luni, în compania ei, de această dată, Andreea Bălan a decis să o lase pe mama ei să se odihnească și să plătească o femeie care să aibă grijă de Ella și Clara în vacanța din Mauritius.

„Plecăm toți patru. O să fie balamuc. Eu am curaj să mă arunc în cap și nu am curaj să plec în vacanță cu copiii? Voi ateriza și acum foarte bine în Mauritius. Ne-am luat un hotel cu bone incluse, deci o să fie bine. Normal că fiecare hotel bun are și acest serviciu. Vrem să fim toți patru împreună, să ne simțim bine și cel mai important să plecăm de la frig”, ne-a declarat Andreea Bălan. În cele două săptămâni cât vor sta la cald, artista și soțul ei speră să găsească un real ajutor cu cele două fiice, mai ales că diferența este foarte mică între ele și un singur om nu poate face față la ambii copii.

Întăi om de zăpadă și apoi castele de nisip

Înainte să facă castele de nisip cu cele două fiice ale ei, Andreea Bălan se roagă să fie și ceva zăpadă în București pentru ca fiica ei cea mică să ia parte și la jocurile iernii. „Abia aștept să facem primul om de zăpadă în patru pentru că Ella e mai mare și cunoaște, înțelege. Clara nu, dar e frumos să ne jucăm și cu ea în zăpadă, să le plimbăm pe săniuță. Trebuie să prindem zăpadă. Gândim pe pozitiv. De când am născut-o pe Clărița sunt doar pe pozitiv, văd doar partea plină a paharului, atrag energiile pozitive, prosperitate și totul o să fie bine. Deci o să avem om de zăpadă și apoi plecăm în vacanță la cald”, ne-a mai spus Bălan.

