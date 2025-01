Irinel Columbeanu a fost mereu înconjurat de femei care mai de care pe care le-a răsfățat cu daruri scumpe și vacanțe. În ultimii ani, viața lui s-a schimbat total, iar acum, își petrece timpul într-un azil.

Mai mult, Irinel Columbeanu trăiește acum o poveste simplă de dragoste, dar profundă, alături de o rezidentă a azilului. Nu este româncă, ci de origine germană, după cum cpune chiar el.

„Mă pregătesc să scriu o carte și am și o muză. Mă înțeleg foarte bine cu o doamnă foarte drăguță pe care am descoperit-o de când sunt aici. Este foarte deșteaptă, am ce vorbi cu ea mereu. Nu este româncă, este de origine germană. Are și ea copii, nepoți, care o vizitează. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere (n.r. râde)”, a declarat Irinel Columbeanu pentru CANCAN.

Irinel recunoaște că azilul nu este locul unde și-ar fi imaginat să-și petreacă bătrânețea, dar spune că este mulțumit cu ce are acum. „Nu am de ce să mă plâng aici, condițiile sunt ok, nu m-a surprins nimic neplăcut. Avem program de voie, să facem ce vrem”, a mărturisit fostul afacerist.

Cine îl vizitează la azil

„O singură persoană mă mai vizitează constant, un foarte vechi prieten, atât. În urmă cu câteva luni au fost la mine și Irina cu Ramona”, a completat el.

Într-un interviu, Ion Cassian, directorul azilului, a dezvăluit că fostul om de afaceri a legat o prietenie specială cu o doamnă din cămin, aceasta oferindu-i mici daruri și atenții care îi înseninează zilele.

„La azil avem cazuri în care bătrânii se împrietenesc, socializează, povestesc, dar nu s-a pus niciodată problema să se și căsătorească. După o anumită vârstă, dragostea este simplă, sinceră, e curată ca apa. Nu te mai interesează nici banii sau cum arată partenerul sau partenera. Și Irinel are o doamnă, aici, vecina lui de cameră, cu care îi face mare plăcere să vorbească în franceză sau în engleză, ea știe și germană și spaniolă.

E o femeie respectabilă, cultă, se înțeleg foarte bine. Iar când ea primește câte un pachet, din America, de la fiul ei, stabilit peste Ocean, împarte cu Irinel Columbeanu ciocolata”, a declarat Ion Cassian, directorul azilului de bătrâni din Ghermănești, potrivit Click!.

