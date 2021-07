Acesta a fost inspirat încă de acum câțiva ani, atunci când a decis să intre în afaceri. Artistul se ocupă, printre altele, de investiții imobiliare și la Bursă.

„Când m-am decis să plasez primele mele acţiuni, la SIF-urile sau la diverse bănci, nu ştiam aproape nimic despre aşa ceva. Chiar m-am amuzat. Odată cu primele câştiguri, a venit şi prima mea greşeală.

Am decis să-mi angajez un broker specializat, în care am investit, o perioadă de vreme, multă încredere. După povestea cu criza din 2008 – 2009, am avut multe de tras, dar am pierdut şi încrederea în brokeri.

Atunci am luat decizia să fac singur toată treaba asta. Şi să ştiţi că o recomand multora dintre prietenii mei. Investiţiile pe Bursă, pentru cei care-şi doresc aşa ceva, au farmecul lor, iar randamentul e deseori mult mai mare decât ce-ţi oferă o bancă sau alta.”, a explicat Călin Goia, potrivit Impact.ro.

„Spre exemplu, am învăţat o lecţie importantă. Aceea că nu trebuie neapărat să vinzi atunci când se produce un eveniment major şi lumea din jur se panichează. Trebuie să înveţi să-ţi înfrânezi asemenea porniri, deoarece, cu puţină şansă, poţi câştiga.

În martie 2020, spre exemplu, când a început nebunia cu pandemia actuală, cine a ştiut atunci să se înfrâneze şi să rişte a avut multe de câştigat!”,a mai precizat Călin Goia. Pe lângă Bursă, Călin Goia menționează că a investit și în imobiliare nu doar în Capitală, ci și în Cluj.

Călin Goia, pregătit să urce din nou pe scenă

„Sunt ceva promisiuni şi cred că anul acesta ne vom putea întâlni cu mulţi români, mai ales la diverse evenimente organizate de administraţiile locale.

Vara asta şi o bună bucată din toamnă cred că vom putea face asta. Dar nu cred că vom putea concerta şi pentru cei din diaspora.

Ultimul concert de acest gen va rămâne, pentru mult timp de acum încolo, cel de la Torino, din februarie 2020, când, la întoarcerea din zona roşie, cum era pe atunci numită, am stat înghesuiţi pe aeroport, ca să dăm tot felul de declaraţii. Nu voi uita asta!” a declarat Călin Goia pentru sursa citată anterior.

