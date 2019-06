Cu ce amintiri au rămas vedetele de 1 Iunie? Cum sărbătoreau când erau copii și cum sărbătoresc acum, când au copii

Andreea Bănică, 40 de ani, nu primea de Ziua Copilului cadouri, așa că nici ea nu le oferă celor doi copii ai săi, Sofia și Noah, daruri în această zi. Recunoaște, în schimb, că îi răsfață destul de des. „De 1 Iunie, ieșeam în parcuri și desenam cu creta pe asfalt. Asta era 1 Iunie pentru noi. Sunt amintiri frumoase. În general, eu de 1 Iunie cânt, așa că îi las pe copii cu Lucian sau cu bona. Sofia are, de obicei, program cu fetele din cartier, cu prietenele ei, cu colegele. Nu le fac cadouri speciale de 1 Iunie, știu că este Ziua Copilului, dar ei au parte de cadouri o dată la două, trei zile”, ne-a spus artista.

Roxana Ciuhulescu, 40 de ani, a deprins la o vârstă fragedă tainele sportului. De la 4 ani a început să facă gimnastică ritmică, la 10 ani și jumătate s-a apucat de shotokan, iar de la 11 ani și până la majorat a făcut handbal de performanță. Amintirile ei de 1 Iunie au legătură, evident, cu sportul. „În vremea când făceam handbal, primeam o pereche de pantofi sport sau de ghete și dulciuri. Așteptam nerăbdătoare 1 Iunie”, ne-a spus ea. Anul acesta, pentru prima dată, va sărbători Ziua Copilului din postura de mamă a doi copii.

Anda Adam, 39 de ani, are grijă ca fiica ei, Evelin, să nu devină prea mofturoasă. Așa că încearcă să fie ponderată la capitolul surprize. Nu vrea să dea o prea mare importanță zilei de 1 Iunie, pentru că nici când era ea mică nu i se dădea. „Când eu eram micuță, ne luau părinții niște dulciuri, nu am vreo amintire extraordinară. Clar acum s-au schimbat lucrurile. Întotdeauna de 1 Iunie o serbăm pe Evelin cum se cuvine, îi luăm și un cadou, dar nu facem excese, fiindcă nu vreau să o învăț cu prea multe lucruri. Ea vrea lucruri de băieți. Vrea Spiderman, mașinuțe, e înnebunită cu Spiderman și cu Superman, mai nou m-a pus să îi cumpăr pijamale cu Spiderman și nu vrea să doarmă decât în ele, degeaba i-am luat eu pijamale cu iepurași”, ni s-a confesat cântăreața.

George Buhnici, 38 de ani, are grijă să marcheze cum se cuvine Ziua Copilului, nu cum se întâmpla când era el mic. „Am amintiri puține. Jucării chinezești ieftine și serbări pentru șoimi și pionieri. Nu era un moment important. Sărbătoarea de acum are mai multă valoare, pentru că redeschide în fiecare an acele discuții pe care le tot amânăm. Bullyingul se înrăutățește, dar și falia dintre copii și părinți. Cred că ar fi o ocazie interesantă să ne întrebăm unii pe alții ce ne face fericiți, ce ne dorim, ce ne lipsește. Noi mergem undeva frumos. Luăm o jucărie. Mâncăm înghețată. Chestii simple. Am vrea să dăm cu toții în mintea copiilor. Ai mei spun că toți suntem copii cât timp avem părinți”, ne-a spus prezentatorul TV.

Gabriel Coveșeanu, 44 de ani, este actor de meserie, așa că îmbină munca și distracția în această zi. „Sincer, nu am așa multe amintiri legate de sărbătoarea asta de 1 Iunie, parcă se organizau manifestări. Copiii din ziua de azi, după părerea mea, au motive și șanse să sărbătorească în fiecare zi. Fiecare zi poate fi considerată Ziua Copilului, pentru că există foarte multe opțiuni, poți să te duci la locuri de joacă, la teatru. De 1 Iunie, eu și copiii mei vom fi în parcul IOR (Alexandru Ioan Cuza – n.r.), unde, împreună cu Teatrul Ion Creangă, ne vom bucura de jocuri, de magia copilăriei – practic, o să ne bucurăm împreună cu toți copiii care vor veni acolo în parc”, ne-a spus el.

Adela Popescu, 32 de ani, își va răsfăța fiul cel mare cu deserturi sănătoase, de Ziua Copilului: „Îmi amintesc că făceam serbare la școală, când eram eu mică nu se primeau cadouri de 1 Iunie. Ne mai făceam niște felicitări noi între noi, copiii, nimic așa ieșit din comun. Acum o să-i sărbătorim pe cei mici și cred că o să le facem acasă niște prăjituri mai fără zahăr. Alexandru s-a specializat în înghețată și cred că o să fac cu el înghețată. Probabil că va primi de la tatăl lui o maimuțică de pluș, pentru că e în perioada lor, îi plac foarte mult și îl fac fericit, iar cel mic, un pupic… de pluș”.

Alina Sorescu, 32 de ani, muncește azi cu elevii de la școala ei de muzică. „Eu, de 1 Iunie, de când mă știu, la fel ca în celelalte zile în care, de obicei, lumea se distrează, cântam, munceam, adică sărbătorile mele erau întotdeauna pe scenă. Mai ales de 1 Iunie țin minte, când eram la Minisong, aveam zile de turneu, adică spectacole multe. Așa e și acum, avem evenimente de 1 Iunie, cântăm la Sala Palatului cu gașca Zurli, suntem invitații lor, plus alte evenimente. Când eram noi mici, nu țin minte să se fi pus așa preț pe 1 Iunie cum se pune acum. Fetele rămân cu părinții mei, Alexandru e plecat din țară. Eu sunt maestra cadourilor, îmi place foarte mult să iau cadouri, mai ales pentru fetele mele, și marchez momentul. Am grijă să le iau în funcție de ce le place și să fie cât de cât la fel, ca să nu se certe”, ne-a povestit cântăreața.

Ela Crăciun, 37 de ani, se sărbătorește alături de cei 3 copii ai săi. „Țin minte că de 1 Iunie eu și sora mea așteptam toți prietenii, toți cunoscuții să ne aducă multe cadouri și ne plăcea, normal, să primim! Și acum, de când am copii, eu serbez cu ei, mie îmi plac sărbătorile astea. Mama mea îi răsfață foarte mult pe nepoți. Și eu îi răsfăț pe copii. Alessia este într-o perioadă în care îi plac extraordinar de mult cărțile și mă duce pe la toate standurile de cărți, îi place să coloreze, Alex are 13 ani și nu prea mai vrea nici cărți, nici jucării, a început să fie cochet și vrea haine și încălțări , dar nu orice, ci să fie cât mai fancy, iar pentru Nicholas am fost recent la cumpărături, pentru că mi-am dat seama că el nu are haine de vară. El nu zice nimic, are 7 luni, îi iau jucărioare interactive”, ne-a dezvăluit prezentatoarea emisiunii „Numai de bine”.

