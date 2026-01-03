Omul de afaceri Sorin Mărcuș și vedeta TVR 2 Marina Almășan au făcut recent un pas discret și au confirmat că formează un cuplu. Deși anunțul a fost făcut timid, fericirea lor este vizibilă și greu de ascuns.

Niciunul dintre cei doi nu se află la prima experiență amoroasă. Marina Almășan a trecut printr-un divorț de Victor Socaciu și o despărțire cu scântei de Georgică Cornu, în timp ce Sorin Mărcuș a fost anterior implicat în relații cu persoane publice, precum fosta atletă Monica Iagăr și vedeta TV Florentina Opriș.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

În 2013, Sorin Mărcuș și Monica Iagăr au vorbit despre povestea lor de dragoste în cadrul emisiunii „Răi, da’ buni” de la Antena 2, relația lor pornind inițial dintr-o prietenie. „Ne cunoaştem de foarte mult timp. Între timp, a deschis şi el clubul de sport şi am legat o prietenie profesională. Cred că o relaţie de prietenie este mult mai frumoasă, decât o relaţie de concubinaj sau de soţ-soţie care, ulterior, se perimează.

Dispare prietenia, când se degradează relaţia dintre un soţ şi o soţie. E bine s-o iei invers, începând cu o prietenie, fără prea multe probleme şi bătăi de cap, care să se lege frumos şi să-şi urmeze cursul”, a spus Monica Iagăr.

Iar Sorin Mărcuș a adăugat: „Nu suntem genul de oameni care astăzi ne-am cunoscut, astăzi ne dăm inelul… Am trecut amândoi prin lucrurile astea şi nu vrem să se mai întâmple”.

Sorin Mărcuș a avut o relație și cu Florentina Opriș

Ulterior, după despărțirea de Monica Iagăr, Sorin Mărcuș s-a afișat la evenimente mondene alături de Florentina Opriș, însă cei doi și-au încheiat relația după doi ani, anunțul fiind făcut chiar de vedeta TV pe rețelele de socializare.

„Viața este ca o tablă de șah, important este să înțelegi, care și când este bine să faci următoarea mișcare! Astăzi sunt pregătită să spun: timp de aproape doi ani am avut parte de multe experienţe. Mulţumesc, Sorin Mărcuş, că ai fost în viaţa mea! Acum fac următoarea mutare cu bucurie în suflet şi cu recunoştinţă pentru tot ce-a fost”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE