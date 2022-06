Cu ce problemă s-a confruntat Alex Delea după „Survivor România” 2022. „Mi-e foarte greu. Sunt 141 de zile”

Delea a declarat la PRO TV că de când a venit în România doarme mai mult pe jos, fiind obișnuit cu baraca din Dominicană.

„Mi-e foarte greu să dorm în pat. Până acum am dormit pe jos. Sunt 141 de zile unde am dormit pe o bază tare. Am nevoie de ceva mai tare”, a spus Alex Delea în emisiunea „Vorbește lumea”.

„Dorința mea cea mai mare a fost în primul rând să ajung acolo. Nu e deloc cum se vede de acasă. Tu acasă ești mâncat, n-ai niciun stres. Când ajungi acolo, prima lună e cea mai grea. Corpul tău primește șoc după șoc.

Nu mi-a fost teamă de nimeni. Cel mai tare mi-a fost teamă de mine. Aveam o emoție și o adrenalină, nu știam ce făceam. Era un haos total în capul ăsta”, a completat câștigătorul „Survivor România”.

