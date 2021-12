Pentru fiul ei, Romanița Iovan ar face orice. Ea este îngrijorată, pentru că Albert are o iritație pe corp și în urma testelor pe care le-a efectuat la spital, medicii i-au spus că acesta nu are nicio alergie. Totuși, problema adolescentului este reală, iar creatoarea de modă vrea să afle ce se întâmplă în organismul lui și să înțeleagă de unde apare această iritație. Vedeta speră să găsească mai multe informații în cartea lui Ani Crețu.

„În primul rând știu cât a luptat Ani pentru alergiile copilului său și nu în ultimul rând, m-am confruntat și eu cu fiul meu cu astfel de situații. În sensul că nu se știe de unde apar niște alergii pe corpul lui. Am încercat să facem cât mai mult teste și practic știința ne spune că nu avem alergie la nimic. Totuși, ceva se întâmplă în organismul lui. Chiar sunt foarte curioasă să citesc această carte și poate o să învăț mai mult decât am putut să aflu de la doctori”, a povestit Romanița Iovan, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

Romanița Iovan: „În fiecare dimineață spun câte o rugăciune”

Vedeta are o legătură specială cu Divinitatea și mărturisește că în fiecare dimineață spune câte o rugăciune. Romanița Iovan este recunoscătoare pentru tot ce are, dar în special oamenilor din viața ei.

„Poate fiecare generație trebuie să treacă printr-o perioadă delicată, dificilă. Cum și bunicii, părinții noștri au trecut prin războaie… îl avem și noi pe acesta, pandemic. Trebuie să fim optimiști și să mergem tot înainte să vedem cum ne vindecăm de această problemă. (…) Întotdeauna am fost recunoscătoare celor din jurul meu. Am spus mereu că am o protecție divină. Eu în fiecare dimineață spun câte o rugăciune, adică țin la chestia asta și a devenit ca un obicei al dimineții”, a mai declarat creatoarea de modă.

