Andreea Popescu a trecut printr-o schimbare radicală în ultimele luni și a reușit să își surprindă complet fanii. Fosta dansatoare a Deliei Matache arată acum ca la 20 de ani, după ce a slăbit considerabil într-un timp record. Deși rezultatele sunt vizibile și impresionante, procesul de transformare nu a fost lipsit de efecte secundare.

Vedeta a început să acorde mai multă atenție stilului de viață, s-a apucat serios de sport și a făcut schimbări importante în alimentație. Cu toate acestea, kilogramele pierdute nu se datorează doar antrenamentelor intense. Andreea Popescu a recunoscut deschis că, la recomandarea medicului, a urmat și un tratament cu injecții pentru slăbit.

Andreea Popescu a slăbit 17 kilograme în patru luni

În doar patru luni, influencerița a reușit să dea jos nu mai puțin de 17 kilograme, o transformare rapidă care a venit însă la pachet cu efecte neplăcute. Andreea a povestit că, din cauza slăbirii bruște, s-a confruntat cu căderea părului, un episod care a îngrijorat-o.

Aceasta a ținut să clarifice situația și să explice că problema nu a fost cauzată de tratamentul medicamentos, ci de ritmul accelerat în care a slăbit.

„Dacă mi-a căzut părul, nu mi-a căzut din cauza medicamentului, ci din cauza slăbitului brusc și rapid, foarte rapid, pentru că în patru luni am slăbit 17 kilograme”, a explicat Andreea Popescu în mediul online.

Chiar dacă a trecut prin momente mai puțin plăcute, Andreea Popescu este mulțumită de rezultatele obținute și spune că procesul a fost unul atent monitorizat de specialiști. Influencerița continuă să fie deschisă cu comunitatea sa și să vorbească sincer despre schimbările prin care a trecut, atât despre beneficii, cât și despre riscuri.