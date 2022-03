Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ramona Crăciunescu după eliminarea de la „Survivor România” 2022. „Fac investigații”

„Este o experiență minunată în care am învățat o lecție de viață, am învățat să apreciez pe cei din jurul meu, m-a învățat ce înseamnă să fii înfometat și cât de recunoscătoare trebuie să fiu pentru ce am acasă: familie, mâncare, confort și iubire.

Dacă aș avea ocazia să mă întorc acolo, aș face-o cu toată inima, pentru că simt că nu am avut timpul necesar în care să arăt tot ce pot, cât de mult îmi doresc și cât de buna pot fi sportiv.

Uneori m-am lăsat copleșită de emoții și asta m-a făcut să nu dau cel mai bun randament pe traseu”, a povestit Ramona pentru Click.

„Problemele de sănătate cu care m-am întors de acolo sunt de durată ca și recuperare, stomacul meu se pare că nu a reacționat prea bine la cocos și asta a făcut să mă confrunt cu sângerări stomacale. Faptul că acolo am leșinat, m-a făcut să mă sperii destul de rău.

Sănătatea, uneori, oricât ți-ai dori și crezi tu că poți, nu te ajută. Îmi doresc foarte mult să mă refac și să nu mai am probleme.

Nici piciorul drept nu este într-o stare prea bună, dar cu fizioterapie am să-mi revin, iar la stomac încă fac mai multe investigații, acolo e ceva mai grav”, a mai adăufat fosta concurentă pentru sursa citată.

