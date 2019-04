Cu ce se confruntă Beyonce de România din cauza implanturilor. „Dacă te așezi puțin mai tare, poți să le spargi”

Beyonce de România a fost invitată la emisiunea Stars Matinal de Weekend, de la Antena Stars, unde a declarat că se gândește serios să renunțe la implamnturile pe care le are în posterior.

„Acum aş vrea să-mi scot şi fesele. Am multă încredere în domnul profesor şi poate vreodată o să-mi mai pun. Dar doar la dânsul. Implanurile mă dor, am mers şi la ecografie. Nu se vede că aş avea vreo infecţie, dar mă dor când stau pe ele. Am înţeles că nu sunt puse sub muşchi, sub puse la exterior. La orice lovitură sau dacă te aşezi puţin mai tare, poţi să le spargi”, a declarat ea.

De altfel, de curând, ea a fost nevoită să renunțe la impanturile mamare din cauza unei infecții.

„Am avut o problemă cu implanturile. A trebuit să renunţ la ele. Am avut un microb intraspitalicesc, luat acum un an şi jumătate, de fapt, doi ani, când m-am operat, când mi-am pus implanturile. Am trăit cu microbul acela. Eu m-am apucat de dantură, luând mereu antibiotice, nu-mi arăta semne că aş avea un microb în organism. Într-o dimineaţă, m-am trezit cu sânul învineţit, cu febră, frisoane…

Durerile erau constante. Îmi frigeau sânii, aveam febră, era cald afară şi eu eram cu geacă, aveam frisoare. M-am dus la urgenţă, nu m-au primit la două spitale. Nici măcar nu m-au examinat. Am recurs la nişte relaţii pe care le aveam la un alt spital… Există un gol între sâni. La mine, acel gol era umplut de infecţie. M-au umplut acasă pentru că nu aveau voie să interneze decât pacienţii de la simulări. Am ajuns acasă, am stat două zile cu gheaţă în pat. Rugăciuni şi frică.

Dacă nu mor până luni, să vin. Mi-a dat nişte antibiotice, am început să iau. Vreau să spun că şi acum o întreb pe mami dacă am febră. Apoi, m-a ţinut internată două săptămâni. Nu m-a operat de urgenţă atunci. M-au băgat pe antibiotic o săptămână, ca să localizeze infecţia şi abia apoi m-a operat şi mi-a scos implanturile”, a detaliat Beyonce de România la aceeași emisiune, potrivit spynews.ro.

Beyonce de România a vorbit șiu despre fiica sa și a lui Nicolae Guță, Anais, dar și despre pauza pe care a făcut-o în cariera ei muzicală.



„Am avut doi ani de pauză muzicală, dar acum mă reapuc de cântat. Am vrut să mă las pentru ea. Să stau mai mult timp cu ea acasă, să petrec mai mult timp cu ea. Dar ea a crescut, face cinci ani, mai are un an de grădiniţă şi o să meargă la şcoală. De asta n-am mai fost la cântat, nu pot să stau fără ea. Şi unde merg, toată lumea mă judecă pentru că o iau cu mine în anumite locuri”, a declarat Beyonce de România.

Artista a explicat și care este relația pe care o are în prezent cu Nicolae Guță, mărturisind că manelistul nu poate vorbi cu fiica lor din cauza actualei lui soții, Cristina.

„L-am dat în judecată, am câştigat custodia totală. Îi trimite 270 de lei pe lună. Zilele acestea trebuie să o trimită pe două luni, adică 600 de lei. Dacă îmi dă la zi, nici eu nu înţeleg nimic. Dacă te duci la un supermarket cu banii aştia… El spune că am răsfăţat-o foarte mult. Dacă ea îşi doreşte ceva, eu îi cumpăr. Mă las pe mine şi îi iau.

Cu el nu ai ce să vorbeşti pentru că este cu cineva, femeia respectivă este însărcinată, nu-i permite celei mici să vorbească cu el. L-a sunat de câteva ori şi îi închide. În schimb, mă înţeleg foarte bine cu famila lui, cu copiii lui. De câte ori vin la ea, îi lasă bănuţi, vin cu cadouri, cu pungile pline”, a încheiat Beyonce de România.

