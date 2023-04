Vestea că Larisa Drăgulescu este însărcinată pentru a treia oară a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că divorțase în urmă cu doar câteva luni. Roșcata se află în cel de-al doilea trimestru de sarcină și peste 5 luni își va putea ține în brațe băiețelul.

„Iubitul meu a început să preia toate sarcinile casei”

Iubitul Larisei Drăgulescu s-a mutat la ea, în Reșița, unde a început deja să se implice în toate treburile casei. Până acum, aceasta nu a pus nicio fotografie cu iubitul ei, astfel că identitatea bărbatului este încă un mister pentru toată lumea. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu simte că și-a găsit jumătatea și are în plan, după ce va naște, să călătorească împreună.

„Iubitul meu a început să preia toate sarcinile casei. A început deja să își ia rolul de familist în serios. Are grijă de mine, nu îmi lipsește limonada zilnic făcută de el, este super. S-a mutat cu mine la Reșița, pentru a avea grijă de mine, de casă și de copiii mei. Îmi doresc acum sănătate pentru toți cei dragi, vreau ca el să rămână alături de mine definitiv, să ne creștem copilul împreună și să călătorim mult. Simt că el este persoana pe care mi-am dorit-o să îmi fie alături pentru tot restul vieții”, a declarat Larisa Drăgulescu pentru Click!.

Recomandări Pentru că au deținut o bancă din Moscova care „sprijină eforturile Federației Ruse”, patronii Euroins, Assen Hristov și Kiril Boshov, au fost puși pe lista de sancțiuni a Ucrainei

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Obosesc extrem de ușor, dar probabil și din cauză că burtica mea deja este destul de mare”

Are o sarcină ușoară și este recunoscătoare că nu a întâmpinat dificultăți până acum. Larisa Drăgulescu spune că obosește foarte repede, lucru care este normal în timpul sarcinii. A luat deja decizia de a naște prin cezariană și spune că momentan nu are emoții.

„M-am simțit bine în timpul sarcinii până acum. Doar în primele trei luni m-am simțit puțin rău, dar era ceva normal. Bine, nu pot să mă plâng, fiindcă, stări de vomă am avut doar de vreo 2-3 ori și cu injecțiile pe care mi le administrez singură, deja m-am obișnuit și nici nu mă mai dor. În perioada asta doar oboseala îmi dă puțin bătaie de cap, în rest nu am probleme. Obosesc extrem de ușor, dar probabil și din cauză că burtica mea deja este destul de mare. Emoții nu simt momentan. O să nasc prin cezariană de data aceasta. Nu știu cum este, dar sper să mă recuperez ușor și rapid. Cred că mă vor lua emoțiile atunci când voi naște. Nu am pofte! Mănânc normal doar că puțin mai mult”.

Recomandări Cum o citeam pe Iulia Marin

Larisa Drăgulescu nu vrea să se mai căsătorească

Larisa Drăgulescu nu vrea să facă nuntă cu noul iubit. Într-un interviu pentru Playtech, fosta soție a lui Marian Drăgulescu a făcut noi dezvăluiri despre iubitul ei, alături de care va deveni mamă pentru a treia oară. E însărcinată cu băiețel.

Aflată în al doilea trimestru de sarcină deja, Larisa Drăgulescu anunță că se simte destul de bine, că nu are aceleași stări ca la primele două sarcini. În perioada 2006 și 2009, Larisa a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu și au împreună doi copii, pe Beatrice, de 18 ani, și pe Richard, de 17 ani.

„Nu vom face nuntă. Nu văd rostul unor hârtii, fie ele și oficiale! Am mai trecut prin asta și am ajuns la concluzia că uneori hârtia aceea nu te ajută cu mare lucru! Mai importante mi se par alte lucruri în familia unor oameni, cum ar fi înțelegerea și susținerea reciprocă!”.

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a...

Playtech.ro Recunoști fetița din imagine? Acum a ajuns una dintre marile vedete din România

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

TVMANIA.RO Delia, reacție dură după ce s-a zvonit că s-a certat cu Lora din cauza piesei „Lololo”. „Așa este normal”

Observatornews.ro Filmul atacului asupra lui Jean Sasu, patronul Nuba. Agresorul a venit în local două zile la rând pentru a plănui totul

Știrileprotv.ro Autoproclamatul rege internațional al rromilor a rămas fără un bolid de lux după ce a vrut să păcălească un amanet

FANATIK.RO Ce a descoperit o mamă în baie. A postat imediat pe o rețea de socializare și i-a speriat pe internauți

Orangesport.ro Răsturnare de situaţie! Simona Halep regretă decizia divorţului de Toni Iuruc. Ce se întâmplă acum după ce şi-a dat seama că a acţionat la impuls | EXCLUSIV

Unica.ro Părăsită pentru o femeie mai tânără, Dana Budeanu face declarații neașteptate despre tatăl fetelor ei: 'Legătura nu este păstrată, legătura e permanentă'