Larisa Drăgulescu, prima soție a gimnastului Marian Drăgulescu, și-a refăcut viața după despărțirea de al doilea soț și a devenit mamă pentru a treia oară în septembrie anul trecut. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care îi face foarte fericiți pe ea și pe iubitul ei. După o perioadă în care a fost extrem de discretă cu privire la viața ei personală, Larisa a decis să dezvăluie identitatea partenerului său și a publicat recent prima fotografie cu acesta pe Facebook, alături de fiul lor.

Larisa Drăgulescu a explicat motivele pentru care a preferat să își țină iubitul departe de ochii publicului până acum. Ea a mărturisit că a dorit să fie sigură că relația lor este una serioasă și stabilă, învățând din greșelile trecutului. De asemenea, a așteptat ca fiul lor să mai crească înainte de a-l prezenta pe partenerul ei publicului.

„A fost o perioadă lungă în care n-am postat, dar am decis să postez acum, după botez. Da, să zicem că da (n.r. – i-a fost teamă). Am vrut să treacă o perioadă mai lungă între noi, să mai crească și bebele, din mai multe considerente, dar acum e totul foarte bine”, a spus Larisa Drăgulescu pentru Spynews.ro.

Cu ce se ocupă iubitul Larisei Drăgulescu

Larisa a adăugat că, deși perioada aceasta este foarte aglomerată pentru ea, se bucură de sprijinul iubitului său, care lucrează în domeniul IT și poate munci de acasă, fiind astfel un ajutor de nădejde în creșterea copilului lor.

„Sunt foarte ocupată, și ca mamă, dar și cu afacerea mea, cu salonul meu, sunt toată ziua la salon, sunt trup și suflet pentru salonul meu. Îmi place foarte mult ceea ce fac acum. Am un avantaj că am salonul vizavi de casa mea, e la doi pași, doar traversez și e foarte simplu, asta mă ajută foarte mult, nu pierd mult timp pe drum, mă ajută iubitul meu, stă foarte mult cu cel mic, el lucrând în IT îi este ok să stea și cu laptopul în brațe și cu copilul, iar atunci eu pot să lucrez la salon”, a mai zis Larisa Drăgulescu.

