Cu ce se ocupă acum Bodo de la Proconsul, după ce s-a retras cu familia la țară. „Am închiriat fosta discotecă”

Întâmplarea a făcut că Loredana Marin s-a reîntâlnit cu o prietenă din copilărie cu care a înnodat firul prieteniei. Şi soţii lor au devenit prieteni, astfel că într-o zi Loredana şi Bodo au fost invitaţi la Dobreşti.

Zona le-a plăcut foarte mult şi aşa s-a născut dorinţa de a cumpăra o casă acolo.

„Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş.

Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis să ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.

Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă. Învăţăm copiii să fie adulţi responsabili. Învaţă să gătească, să dăruiască, să lege prietenii sănătoase, să fie altruişti, să-şi onoreze părinţii etc.

Formăm caractere integre, acesta este mottoul nostru. A fost Dumnezeu cu noi, că prea s-au legat toate”, a a spus Loredana pentru Adevărul.

„Nu aş fi putut face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu şi al celor care au crezut în proiect. Sper să aibă viaţă lungă Atelierul de Joacă, să vină aici copii veseli şi dornici de prieteni”, spune muzicianul.

