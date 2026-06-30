Circulația tramvaielor din Timișoara a fost restricționat în timpul Codului Roșu de caniculă

Circulația tramvaielor din Timișoara, afectată de Codul Roșu de caniculă valabil în România, a fost restricționată până miercuri, după ce temperaturile înregistrate pe șine au depășit 60 de grade Celsius, informează News.ro.

Din cauza căldurii extreme, masticul dintre linia de tramvai și asfalt s-a topit, lipindu-se de roțile tramvaielor și afectând siguranța circulației.

Șinele de tramvai au depășit 60 de grade Celsius din cauza caniculei

Potrivit reprezentanților Serviciului de Transport Public Timișoara (STPT), materialul care etanșează șinele de tramvai, fiind extrem de aderent, a început să se depună pe roțile și boghiurile tramvaielor.

„Din cauza acestor temperaturi ridicate, masticul care asigură etanșarea dintre linia de tramvai și stratul de asfalt se topește și este antrenat de roțile tramvaielor. Fiind un material extrem de aderent, acesta se depune atât pe șină, cât și pe boghiurile tramvaielor, punând în pericol circulația acestora”, au precizat oficialii STPT.

Lucrări de remediere sunt în plină desfășurare

Pentru a preveni riscurile pentru siguranța călătorilor, STPT a decis suspendarea temporară a circulației pe tronsoanele afectate pentru a permite curățarea șinelor și a tramvaielor.

„Peste 40 de colegi intervin atât în teren, cât și în depou, iar lucrările vor continua și pe parcursul nopții, astfel încât circulația tramvaielor să poată fi reluată în condiții de siguranță, imediat ce situația o va permite.

Astăzi, din cele 36 de tramvaie programate să circule pe traseu, doar 21 au mai putut fi menținute în exploatare, celelalte fiind retrase temporar pentru curățarea boghiurilor și remedierea problemelor provocate de masticul antrenat de pe calea de rulare”, a declarat Florin Petolea, directorul general al STPT.

Care sunt liniile alternative pentru călătorii din Timișoara

Cele mai afectate tronsoane sunt Bulevardul General Ion Dragalina – Gara de Nord și Piața 700 – Gara de Est, care vor rămâne închise până miercuri după-amiază.

În această perioadă, liniile de tramvai vor circula astfel:

  • Linia 1 pe traseul Gara de Nord – Torontal,
  • Linia 2 pe traseul Shopping City – Torontal
  • Linia 5 pe traseul Ronaț – Dâmbovița. Segmentul Gara de Est – Meteo – Prințul Turcesc – Piața Traian – Piața 700 – Spitalul de Copii va fi deservit de autobuze și microbuze.

Județul Timiș se află sub Cod Roșu de caniculă

Județul Timiș se află sub avertizare de Cod roșu de caniculă până miercuri, când sunt prognozate ploi. Temperaturile extreme au creat dificultăți în transportul public, autoritățile locale depunând eforturi pentru a restabili circulația în condiții sigure cât mai curând posibil.

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