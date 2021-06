„Mă simt mult mai bine. Merg în continuare la control medical, doar când trebuie. Momentan, stau acasă, nu joc. Abia din iunie o să încep activitatea”, a spus Eugenia Șerban, pentru impact.ro.

„N-a fost ușor la început, pentru că oricine aude cuvântul cancer îl asociază cu moartea. Abia pe urmă am prins curaj și înveți să lupți. Am aflat că am cancer la un control de rutină. Îndemn orice femeie din lume asta să facă acele controale de rutină, o dată pe an.

Medicul mi-a spus că ceva nu este în regulă, a vrut să facă investigații mai multe și, în ziua în care făcea și o biopsie brusc s-a hotărât, când eu eram anesteziată, să le spună asistentelor să-mi facă și o ecografie de sân.

A fost ziua în care am aflat că am cancer ginecologic și două tumori și la sâni”, a mai spus Eugenia Șerban.

„Nu am vrut să știe nimeni. Erau doar câțiva oameni acolo care știau. Doctorul meu, de la Spitalul Colentina, care stătea, săracul, cu ochii pe mine să nu mi se facă rău de la chimioterapie.

M-ar fi doborât psihic, dacă aș fi spus, atunci, în perioada aia, că am cancer, apăream în toate ziarele. Fără prieteni, nu aș fi rezistat, nu aș fi putut învinge boala (…)”, a mai adăugat actrița pentru sursa citată.

