Alex Delea a susținut în fața unui public numeros primul lui număr de stand-up. „Nu m-am pregătit deloc la debut. Am avut emoții constructive și a ieșit bine. Dacă mă întrebi ce am vorbit pe scenă nici nu știu. A fost ceva foarte neașteptat, dar chiar mi-a ieșit. Știu doar că lumea a râs, m-a aplaudat, m-am simțit fenomenal. Mai merg. Îmi place mult să vorbesc, îmi place cu microfonul. Abia aștept să merg din nou”, a povestit Alex Delea.

Tânărul nu îi dorește să facă performanță în acest domeniu, ci vrea să îi facă pe oameni să râdă, să fie mai fericiți. „Din stand-up în niciun caz nu am cum să fac bani acum. Nici măcar nu m-am implicat ca să ajung la stadiul ăla.

Pe scurt, nu am ajuns să monetizez din stand-up comedy. În niciun caz. Până la urmă nici nu ăsta a fost scopul. A fost un vis. Voiam de foarte mult timp să fac asta și uite că s-a întâmplat. Chiar aș vrea să mai pot face lucrul ăsta”, a spus el.

Alex Delea le-a pregătit și o surpriză fanilor lui. „Voi apărea și într-un lungmetraj”, a mai declarat tânărul.

Cui i-a dat Alex Delea 20.000 de euro din premiul de la „Survivor”

Învingătorul nu a decis încă ce va face cu banii, dar 20.000 de euro i-a dat mamei lui, care are o afacere în Spania. „Nu m-am atins de bani. Am ajutat-o pe mama mea, evident, dar nu am un plan anume, nu știu ce trebuie să fac cu ei, este totul foarte pe repede înainte. A trecut o lună și un pic, eu încă mă adaptez în lumea asta, Bucureștiul e nou. Cred că aș face o prostie, dacă m-aș arunca într-o investiție fără a ști foarte bine.

Tocmai ce m-am mutat cu chirie în București. Ador viața din București, îmi place foarte mult aglomerația, agitația. Prietenii mei sunt în Constanța, dar aproape în fiecare weekend merg la ei să îi vizitez. ”, a declarat Alex Delea acum câteva luni.

