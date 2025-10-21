În prezent, Cornel Păsat s-a mutat cu chirie într-un apartament, după ce a decis să o lase pe Bianca cu fiul lor, Dryas, în vârstă de 7 ani, în casa familiei. Ea plecase de acase și locuia la un hotel. În locuința familiei ea are și biroul afacerii sale, care merge excelent. Se pare că succesul profesional al Biancăi ar fi fost una dintre cauzele care au dus la tensiuni în cuplu, scrie Click.

Bianca Păsat are succes

Ea este extrem de implicată în programul ei de nutriție dedicat femeilor care au trecut printr-o sarcină, iar Cornel, care în ultima vreme nu mai avea multe contracte cu trupa Flamingo Boys, se simțea tot mai singur. „Ea acum este într-o perioadă în care trebuie să recunosc că are un succes fantastic cu afacerea ei.

Are un program excelent de slăbit în timp record dedicat femeilor după ce au născut. Cred că are, la acest moment, 30-40 de femei care sunt înscrise în acest program. Eu, ca să fiu sincer, mă simțeam cam stingher în căsnicie în ultima vreme. Eram singur!

Eu sunt totuși de părere că, într-un cuplu, dacă ai o problemă și poți face ceva o rezolvi, nu?! Dar, dacă nu mai există dragoste în cuplu, nu cred că mai are sens să fim împreună. Nu se poate dragoste cu sila, până la urmă. Vom vedea ce se va întâmpla!”, a declarat Cornel Păsat pentru Click!

Cornel Păsat s-a reinventat ca agent imobiliar

Dacă pentru Bianca succesul în afaceri este tot mai mare, Cornel a decis că e momentul să își schimbe radical direcția profesională. După ani petrecuți în lumina reflectoarelor, el a ales să se dedice unei meserii cu totul noi: imobiliarele.

Totul a pornit în momentul în care fostul stripper a mers să evalueze vila familiei, în contextul discuțiilor despre un posibil divorț. „Atunci când am fost să evaluăm casa, brusc mi s-a aprins o scânteie: am decis să fac și eu ceva pentru mine, cu viața mea și să mă ocup de imobiliare.

Am devenit partener în firmă cu cel cu care vorbisem să vând casa. Sunt conștient că sunt și oameni care mă critică pentru ce fac acum, dar eu merg înainte”, a mai declarat Cornel Păsat, în exclusivitate pentru Click!