Întrebat dacă el muncește la fel ca mulți alți români, 8 ore pe zi, fostul principe Nicolae a explicat care e activitatea lui. Are o asociație și călătorește des prin orașele României. „Activitatea noastră este focusată pe familie și asociația noastră caritabilă, unde avem proiecte în domeniul educației și al mediului. Pe lângă acest fapt, noi prețuim tradițiile și tezaurul românesc, promovând brandurile românești, portul tradițional, istoria și lucrurile minunate făcute la noi în țară.

Proiectele Asociației Principele Nicolae sunt „Codrii de Mâine”, care are ca scop plantarea unui milion de arbori în zone afectate de alunecări de teren, și „Istoria Regalității în Școli”, prin care vizitez școli și licee din România și mă întâlnesc cu tineri pentru a le povesti un capitol important din istoria acestei țări”, a spus fostul principe Nicolae, care are doi copii cu soția Alina-Maria.

„În primul rând, m-am născut în Elveția, am copilărit în Marea Britanie și locuiesc în România de zece ani, timp în care am învățat limba română și am cutreierat multe cărări din această țară, stând de vorbă cu diverși oameni, lucru care m-a ajutat să-i înțeleg mai bine.

Limba română este o limbă foarte grea și încă nu stăpânesc gramatica foarte bine, dar sunt perseverent și îmi doresc foarte mult să o cunosc la perfecție. Ca să cunoști un popor, limba este foarte importantă, iar eu m-am îndrăgostit de poporul român și de țara noastră. Mă consider român și sunt mândru de această țară. Aici sunt acasă, aici este familia mea”, a mai spus el.

Totodată, fostul principe Nicolae e apicultor. Acum, el așteaptă recolta de miere. „Este al treilea sezon de când am început această activitate și am învățat foarte mult pe parcurs, cunoscând importanța albinelor.

Faptul că am întâlnit foarte mulți apicultori în călătoriile mele prin România mi-a stârnit o curiozitate și am început să cercetez și să pun întrebări și așa s-a născut o nouă pasiune. Abia aștept recolta din acest an”, a mai spus el pentru OK! Magazine.

Fostul principe Nicolae are trei copii

Din mariajul cu Alina de România, acesta mai are o fetiță, pe Maria-Alexandra. Primul lor copil s-a născut în toamna lui 2020. Strănepoata regelui Mihai are aproape doi ani. Micuța poartă numele celebrei regina Maria, soția regelui Ferdinand I, care a domnit din 1914 până în 1927.

Fostul principe Nicolae mai are un copil, o fetiță, cu Nicoleta Cîrjan. Iris Anna s-a născut pe 9 februarie 2016, în urma relației pe care fostul principe Nicolae a avut-o cu Nicoleta Cîrjan. Se spune că relația dintre cei doi a dus la ruptura dintre Nicolae și Casa Regală a României. Aflat, în acel moment, al treilea în ordinea ierarhică la succesiunea dinastică, lui Nicolae i s-a retras titlul de principe și a fost exclus din linia de succesiune la Coroana României. La început, fostul principe nu a recunoscut că este tatăl fetiței, însă în mai 2019, în urma testului de paternitate, acesta a confirmat și a anunțat că își asumă responsabilitatea legală.

