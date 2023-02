Laurette s-a mutat în Franța cu Magaye Gueye, fostul iubit, însă între timp s-au despărțit. Fotomodelul a ales să nu se mai întoarcă în România decât pentru proiectele pe care le mai are. Ea a anunțat că este mulțumită de viața pe care o duce acum. Fiica ei, Serena, merge deja la școală în Paris. „Serena este înscrisă la școală aici și este foarte bine!”, a spus fotomodelul într-un interviu pentru ciao.ro.

După ce a plecat din România, Laurette a început o viață nouă în Franța. „Momentan locuiesc în Franța însă vin de câte ori este nevoie în România pentru anumite proiecte. Mă gândesc serios la mutarea mea în Paris, deoarece mi-am făcut prieteni, oamenii sunt fără interes. Mă regăsesc și mă simt minunat acolo. Avem un frumos apartament în care locuim și suntem foarte fericite, eu și fiica mea.”

În Franța, Laurette vrea să urmeze cursurile unei școli de masaj și înfrumusețare corporală. „Anul acesta voi avea un proiect TV, lucru care face ca eu să mai stau o perioadă în România urmând apoi să plec din nou, pentru a urma cursurile unei școli de masaj și înfrumusețare corporală în Paris”.

Fotomodelul a mărturisit că a avut planuri de căsătorie cu fotbalistul Magaye Gueye, însă acestea nu s-au concretizat. Cei doi s-au despărțit în urmă cu câteva luni.

„Am avut această discuție pentru a ne căsători, într-adevăr, însă planurile noastre, din păcate, au luat o altă întorsătură. Consider că în zilele noastre în care avem acces ușor la internet și accesăm ușor diferite femei sau invers, este foarte greu să ai o relație serioasă și să lupți cu aceeași tărie pentru viitor sau familie”.

Deși a încheiat relația, Laurette nu și-a pierdut încrederea în bărbați și își dorește lângă ea un bărbat responsabil și care să o facă fericită.

„Îmi doresc o relație sănătoasă și serioasă cu aceleași planuri de viitor, același drum și aceleași aspirații, un bărbat responsabil care să aibă grijă de mine și fetița mea, un om bun, credincios și în primul rând să primeze respectul în relația noastră”, a declarat aceasta pentru sursa mai sus menționată.

„Am învățat că iubirea de sine e cea mai importantă”

Laurette nu crede că are ghinion în dragoste, ci este de părere că toate lucrurile se întâmplă cu un motiv în viața ei. „Nu cred că am ghinion, așa este cursul vieții. Cred că Dumnezeu are pentru fiecare persoană ceva pus deoparte iar eu cred că încă nu am reușit să îmi cunosc sufletul pereche însă nu regret nimic din alegerile mele pentru că atunci când iubesc, iubesc cu toată voința mea. Nimic nu este întâmplator și cred că fiecare om vine și pleacă din viața ta sau a noastră atunci când și-a terminat misiunea. De la fiecare om din viața noastră avem câte ceva de învățat iar eu am învățat că iubirea de sine e cea mai importantă și că trebuie să îți acorzi ție iubire și nu altora!”.

Până când își va reface viața, fotomodelul se concentrează asupra carierei sale. „Pe plan profesional îmi doresc să fac muzică, să înregistrez piese noi și clipuri video noi, proiecte TV noi, poate anul acesta o să am și câteva proiecte în Franța”.

