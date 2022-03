A făcut istorie în televiziunea, însă problemele de sănătate au determinat-o să se retragă din lumina reflectoarelor. Mihaela Tatu a renunțat la postul de prezentatoare TV și a ales să călătorească, după ce a trecut printr-o mare cumpănă. Ea nu și-a mai dorit să revină pe micul ecran, deși a primit multe oferte. Vedeta a declarat la un moment dat că nu a găsit niciun proiect cu care să rezoneze și să o facă să revină în televiziune.

În prezent, Mihaela Tatu este trainer în tehnica și arta livrării discursului. Într-un interviu pentru Fanatik, ea a vorbit despre cum a ales să facă asta, dar și despre proiectele pe care le are acum.

„În 2011, după ce m-am operat și am trecut cu bine peste toată povestea, am ajuns la concluzia că eu chiar sunt o fată norocoasă. Așa că m-am hotărât să iau o pauză de doi ani de zile și să călătoresc în toată lumea. Visul meu de-o viață. A fost perioada în care am învățat mult și multe. Călătorind, am văzut cum gândesc și acționează alte popoare din lumea asta. Naturalețea cu care întâmpină orice situație, felul în care sunt pregătiți pentru orice.

Ei, problema a fost alta. Când m-am întors, pur și simplu nu mi-am mai găsit locul în televiziune, nu mai rezonam cu ce se întâmpla în media. Eu NU am renunțat la televiziune însă nu am mai găsit formatul în care să mă simt utilă.

Într-o zi mi-am dat seama că eu sunt un comunicator foarte bun, aveam informații, lejeritate și experiență în toate suporturile media, adică eram pregătită pentru ceea ce se numește Comunicare. În ultimul timp citisem și învățasem mult în acest domeniu. Și am găsit nișa: public speaking în mediul de business. Asta la început. Am fost și am vorbit cu doamna mea dragă profesoară de dicție, Ileana Cârstea Simion, și mi-a dat undă verde. Pe lângă psihologie am studiat logopedie, metalimbaj și logoterapie. Am învățat cum să fac un om timid și lipsit de încredere să reușească să vorbească liber și destins în fața unui auditoriu, fără jenă sau stânjeneală. Acreditată ANC, am devenit trainer în tehnica și arta livrării discursului”, a declarat Mihaela Tatu pentru Fanatik.

„Se pare că sunt omul potrivit la locul potrivit”

Fosta prezentatoare pune acum voce pe niște povești pentru copii. Mihaela Tatu este încântată de proiectele pe care le are în prezent și a mărturisit că întotdeauna și-a dorit să facă teatru radiofonic.

„Un prieten de suflet din Brașov, Tudor Stoica, a dat drumul acum un an unui proiect la care m-am alăturat fără să stau pe gânduri, un site de povești pentru copii, Somnoroși.ro. Poveștile de pe site sunt foarte valoroase și constructive prin conținut, interpretare și grafică. Și mi-aș dori să ajungă la cât mai mulți copii. Majoritatea poveștilor sunt scrise de către o profesoară de română. Și au o candoare deosebită, personajele sunt atât de frumos «creionate», iar dialogurile sunt delicioase.

Tot în zona de voce am o colaborare foarte frumoasă cu o companie suedeză, Story Tell, și am făcut niște audio book-uri. Se pare că sunt omul potrivit la locul potrivit, în momentul în care te ajută vocea și înțelegi natura personajelor. Plus că eu mi-am dorit mereu să fac teatru radiofonic. Așa am început și în 93 în radio, am dat o probă pentru a spune povești copiilor. Am luat locul 2 pe țară pentru cea mai bună voce radiofonică feminină”, a spus vedeta pentru sursa mai sus menționată.

