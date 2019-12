Cu ce se ocupa Pepe înainte de a deveni celebru. „Nu mi-a fost rușine”

De Livia Lixandru,

„Am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine și de cafea.

Niciodată nu mi-a fost rușine și sper ca, atunci când voi avea un copil, să fie și el la fel de ambițios”, a declarat Pepe în urmă cu ceva timp, potrivit viva.ro.

Brățara pe care Pepe nu o dă niciodată jos de la mână

Atunci când vine vorba de obiecte cu valoare sentimentală, Pepe mărturisește că are o brățară, pe care o poartă permanent la mână.

„Brăţara este realizată din aur alb cu diamante negre şi albe. Am zis să comand doar o bijuterie, una şi bună. Am simţit nevoia să am o piesă valoroasă, cu numele fetiţelor mele, Maria şi Alexandra Rosa. Nu o dau niciodată jos de la mână.

Am comandat-o în luna mai şi speram că va fi gata în iulie, de ziua mea, însă a fost un model complex, aşa că am primit-o zilele trecute. A fost decizia mea, pentru că am avut de ales din alte 5 variante de modele, sunt tare mândru de ea. A ieşit aşa cum mi-am dorit”, a declarat Pepe ]n urm[ cu ceva timp, potrivit click.ro.