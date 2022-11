Cu ce se ocupă soțul Alinei Ceușan. Raul Tișa nu e doar hairstilist în Cluj-Napoca: „Eu intervin doar acolo unde este nevoie”

Raul Tișa și Alina Ceușan s-au cunoscut chiar în salonul lui. Au devenit rapid iubiți, iar din 2013 sunt de nedespărțit. Abia în 2019 și-au oficializat relația, s-au căsătorit la Castelul Banffy de la Bonțida, cunoscut și ca Versailles-ul Transilvaniei, unde are loc în fiecare an vestitul festival Electric Castle.

Și-au format împreună o familie, au devenit și părinții băiețelului Rock, dar au crescut împreună și pe plan profesional. Ea e content creator, influencer, are și propria afacere cu haine, el deține saloane de înfrumusețare în Cluj-Napoca, e hairstilist, dar și dezvoltator. Alina Ceușan a dezvăluit că soțul ei a și investit în imobiliare, la Cluj.

„Investesc în afacerile noastre, în imobiliare, recent am început împreună cu soțul meu și, sinceră să fiu, mă gândeam de câteva săptămâni și la zona de stocket market.

Am și construit, am și cumpărat și am revândut și așa mai departe. Aici se ocupă el, exclusiv, eu intervin acolo unde este nevoie”, a precizat vedeta pentru Playtech.

Totodată, Alina Ceușan și soțul ei sunt proprietarii unui restaurant în București.

Totodată, Alina Ceușan și soțul ei sunt proprietarii unui restaurant în București. „Este un proiect care a pornit acum trei ani, în primul rând, nu a pornit cu aceste reguli în minte, dar când l-am deschis aveam deja acest background, acest set de reguli.

E important să ai zona de terasă, de interior, care este cu semnul întrebării și va rămâne cu semnul întrebării probabil foarte multă vreme și pentru evenimente și așa mai departe și zona de delivery. Sperăm să rămânem în continuare deschiși și pe zona de interior la care am muncit enorm pe partea de design și e și foarte instagramable”, povestea ea acum doi ani despre afacerea din Capitală.

Alina Ceușan, Raul Tișa și Rock, băiețelul lor care a venit pe lume în 2020, locuiesc în Cluj.

