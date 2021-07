Cu ce se ocupă Sylvia Sîrbu, prima soție a lui Andrei Ștefănescu. A plecat din România: „Nu dansez în cluburi”

Sylvia și Andrei Ștefănescu s-au căsătorit civil în 2009, iar în 2012 au divorțat. Cântăreața a fost acuzată de adulter. Prezentatorul a angajat un detectiv să o urmărească.

„Zilele acestea au fost un coşmar pentru mine. Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav şi am angajat un detectiv să o urmărească. Viaţa rezervă uneori surprize şi am aflat că eu nu eram atât de special. Nu aş putea să trăiesc într-o relaţie mincinoasă, aşa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care ştii că te minte.”, spunea Andrei la vremea respectivă, în 2012, la emisiunea „Happy Hour”, de la Pro TV.

După divorț, Sylvia Sîrbu a tot încercat să-și relanseze cariera muzicală, dar fără succes.

De o bună perioadă de timp, Sylvia s-a mutat în Ibiza, unde a devenit instructor de yoga.

„Am profitat de pandemie pentru a trasa o nouă direcție în viața mea. Am creat o aplicație de meditații ghidate. Prin meditație ne putem schimba viața, accesăm inconștientul.

Eu în Ibiza am venit să fac yoga, nu să dansez în cluburi. A trecut vremea lor. Și aici sunt restricții, se închide tot de la 1 noaptea. Nu se mai poartă mască pe stradă, turiștii sunt însă relaxați, se distrează. Nu am luat Covid, m-am păzit bine”, a declarat aceasta la Prima TV.

În prezent, Andrei Ștefănescu e singur, a divorțat și de Antonia, a doua soție.

