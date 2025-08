George Jaguarul s-au fi cuplat cu ispita Amelia, cântăreața prezentă ca ispită la Insula Iubirii 2025, scrie Fanatik. Ea l-ar fi vizitat chiar și în Deva, i-ar fi cunoscut apropiații, ar fi băut cafele în cafeneaua lui și probabil că i-a cucerit definitiv și familia. Doar că… lanțul de iubire s-a rupt destul de repede.

Amelia, părăsită de fostul iubit

Aceeași sursă scrie că Amelia nu a vrut inițial să participe ca ispită la Insula Iubirii 2025, ci ca un cuplu, cu iubitul care a părăsit-o fix înainte să plece în Thailanda. „Sunt singură, dar pot să zic că am pe cineva, un copil, mă refer la motanul meu, e singurul mascul la ora actuală din viața mea.

Sunt fraieră în relații, asta pot să spun, pun foarte mult suflet, mă atașez foarte repede. Am avut de tras din cauza asta, am suferit foarte mult și nu doar în relațiile de amor. Am suferit și în relațiile de prietenie, că am fost mereu eu aia bună și tocmai de asta încerc să fiu un pic mai selectivă.

În principiu, eu trebuia să merg la Insula iubirii cu fostul meu iubit, doar că s-a întâmplat să ne despărțim așa că am ajuns ispită. Ne-am despărțit în luna noiembrie, anul trecut, fix cu câteva luni înainte de Insulă. Ne-am despărțit pentru că nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Mi-am dorit foarte mult respect în relația noastră și nu a existat”, a declarat Amelia pentru Fanatik.

Recomandări 1 august 1943, ziua în care Ploieștiul era programat să fie ras de pe suprafața pământului. „Avioane dușmane au aruncat jucării, bomboane, stilouri care, la cea mai mică atingere, fac explozie”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Acum, Amelia se concentrează mai mult la cariera ei de cântăreață. „M-am întors de curând în București, pentru că vreau să mă focusez mai multe pe partea artistică și cred că acum este momentul. Am stat în Olanda trei ani și m-am mutat în București, din nou. Am mai locuit în București și înainte, dar dragostea asta te duce și te-aduce! (n. red.: râde)”, a încheiat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Cine e George Jaguarul

În vârstă de 33 de ani, născut sub semnul zodiacal Leu, George Ivănescu este antreprenor în domeniul HoReCa, deținând o franciză Tucano Coffee la Deva, dar și un restaurant în Italia, țară în care a locuit o bună parte din viață. Cu o experiență internațională solidă și o atitudine relaxată, dar încrezătoare, „Jaguarul” se declară pregătit să aducă zâmbete, distracție și… un strop de pericol sentimental în viețile concurentelor aflate pe insulă.

Recomandări Propaganda de stat din Rusia cere ca „nimeni să nu mai rămână în viață în Ucraina”, înainte de atacul de la Kiev soldat cu 31 de morți și 159 de răniți

„Aduc zâmbete și distracție, sunt explozia de care ai nevoie. Arma mea cea mai puternică? Sinceritatea”, a spus George, într-o primă declarație pentru Antena 1. Cu o combinație de maturitate și magnetism natural, tânărul pare pregătit să fie una dintre cele mai memorabile ispite ale sezonului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE