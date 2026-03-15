Cu cine a cerut Olga Barcari să doarmă în prima noapte la „Survivor România” 2026. „Am schimbat un pic planurile”

Concurenta a povestit cum s-a simțit în primele ore petrecute în tabăra Faimoșilor, dar și lângă cine a ales să doarmă. Iată cât de repede a reușit bruneta să se acomodeze cu viața din competiție.

Olga Barcari este una dintre cele mai cunoscute foste concurente ale emisiunii „Asia Express”. Bruneta, hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch, a intrat în cel mai dur concurs de rezistență, în ediția din seara de 13 martie.

În prima noapte petrecută la „Survivor România”, Olga a cerut ca Aris Eram să doarmă alături de ea. Pentru a-i face pe plac brunetei, concurenții din tribul său s-au organizat și s-au conformat potrivit dorinței vedetei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Aris Eram a susținut că a reușit să se odihnească foarte bine alături de Olga. „Am fost cam primul care s-a pus la somn alături de Olga. Nu știu de ce, dar voia neapărat să doarmă lângă mine. Atunci am schimbat un pic planurile cabanei și s-a pus Olga lângă mine să doarmă. Spre deosebire de noi, ea a dormit toată noaptea ca pe lemn. Parcă nici nu am auzit-o cum se mișca dintr-o parte în cealaltă. Nu sforăie, foarte calmă”, a declarat Aris Eram, la Antena 1.

Olga a devenit cunoscută în showbizul din România odată cu participarea sa la concursul din Asia. Cei de acasă au plăcut-o datorită carismei, frumuseții și feminității pe care le are. Focoasa brunetă este „faimoasă”, la propriu, întrucât datorită aspectului său a făcut furori. Totodată, numele concurentei a creat controverse la începutul anului trecut, după ce s-a zvonit că se află într-o relație cu actorul Cătălin Bordea.