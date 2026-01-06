Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță, după ce Cătălin Scărlătescu a petrecut sărbătorile cu noua iubită

După ce Cătălin Scărlătescu a atras atenția fanilor cu imagini romantice din vacanța sa exotică, nici fosta lui parteneră, Doina Teodoru, nu a rămas în umbră. Actrița și-a făcut bagajele și a plecat într-o vacanță la cald, departe de România, alături de prietenele sale apropiate, surorile Monica și Ana Odagiu.

Monica și Ana Odagiu au publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care apar alături de Doina Teodoru, iar imaginile transmit relaxare, bună dispoziție și multă energie pozitivă. Cele trei par să se bucure din plin de vacanță, demonstrând că începutul de an poate fi perfect chiar și fără un partener.

Cătălin Scărlătescu și-a început anul 2026 în Mexic alături de noua iubită

În timp ce Doina Teodoru a ales compania prietenelor, Cătălin Scărlătescu și-a început anul 2026 în Puerto Vallarta, Mexic. Celebrul jurat de la MasterChef a publicat mai multe fotografii din vacanță pe contul său de Instagram, însă una dintre ele a stârnit un val de reacții. Imaginea, realizată pe o plajă însorită, surprinde umbrele lui și ale unei femei, cei doi ținându-se de mână – un indiciu clar că chef-ul iubește din nou.

Despărțirea dintre Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, survenită în 2025 după trei ani de relație, a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi nu au oferit detalii clare despre motivele separării, mai ales că juratul o ceruse în căsătorie pe actriță. Cătălin Scărlătescu a vorbit deschis despre dinamica relației lor într-un podcast:

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da. Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total”.

