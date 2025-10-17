Cu cine s-a afișat Irina Columbeanu în Dubai. Fanii au reacționat: „Nu mă așteptam la asta”

Irina Columbeanu și Andreea Bostănică au reușit să stârnească valuri de reacții în mediul online după ce s-au întâlnit în Dubai și au postat un videoclip care a devenit rapid viral. Cele două tinere, extrem de populare pe rețelele sociale, s-au filmat împreună într-o ipostază neașteptată, demonstrând o chimie remarcabilă și o prietenie care pare să dureze de-o viață.
În imaginile care au făcut înconjurul Internetului, Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, apare zâmbitoare, îmbrățișând-o pe Andreea Bostănică. Fanii celor două au fost încântați de colaborare și au lăudat naturalețea și energia pozitivă pe care au transmis-o în clip. „Nu mă așteptam la asta”, „S-au unit legendele”, „Cel mai bun duo”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.
Irina, pasionată de modă și stil de lux, a atras atenția și prin accesoriile spectaculoase. Tânăra s-a afișat cu o geantă exclusivistă, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, dovadă a rafinamentului său vestimentar. Fiica celebrului cuplu Columbeanu-Gabor trăiește în prezent în America alături de mama ei, dar se află în Dubai, unde locuiește și mătușa sa, Ramona Gabor.
Andreea Bostănică a căzut în timp ce dansa
De cealaltă parte, Andreea Bostănică, una dintre cele mai urmărite influencerițe din Republica Moldova, cu milioane de fani pe rețelele sociale, a demonstrat din nou de ce este o prezență constantă în trending. Într-unul dintre videoclipurile filmate alături de Irina, Andreea a avut parte și de un moment amuzant: a căzut în timp ce încerca să execute un dans viral. Departe de a se supăra, tânăra a tratat incidentul cu umor, spre deliciul fanilor. „Karma”, a comentat glumeț un internaut.
Întâlnirea celor două tinere în Dubai a devenit rapid subiect de discuție în mediul online. Fanii le-au lăudat pentru colaborare, iar mulți au spus că Irina Columbeanu pare din ce în ce mai sigură pe ea și pregătită să-și construiască propriul drum în lumea digitală.
