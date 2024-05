Chiar dacă se confruntă cu probleme financiare și are datorii la azilul unde de bunăvoie s-a mutat, Irinel Columbeanu și-a permis să se răsfețe de ziua lui de naștere. Și-a luat prietenii, pe Serghei Mizil, pe Adiță Voicu de la Kanal D, dar și pe Ion Cassian, proprietarul azilului, și au sărbătorit împreună la un restaurant de lux din Otopeni.

Irinel Columbeanu a împlinit 67 de ani

Fostul miliardar s-a bucurat de timpul petrecut cu prietenii, până la zece seara au depănat amintiri. Masa au avut-o plină, cu mâncăruri de toate felurile, la fel și cu băuturi diverse sortimente. „De ziua mea de naștere am fost la un local frumos cu mai mulți prieteni.

Nu am primit cadou cine știe ce chestii să pot spune, dar important că ne-am simțit cu toții bine. Serghei Mizil a făcut o atmosferă super cu glumele lui, am râs cu toții la masă. Întâlnirea a durat cam până la 22.00, după care fiecare a plecat acasă”, a spus Irinel Columbeanu, pentru Click!

Totodată, fostul om de afaceri a spus că e nerăbdător să își vadă fiica, în același interviu a anunțat că pe 14 iunie Irina Columbeanu, care e stabilită în America la mama ei, revine în România.

„O aștept pe Irina cu sufletul la gură. Pe 14 iunie o să vină în România. Am vorbit cu ea ieri și m-am bucurat foarte mult. Am vorbit chiar și cu Monica prin mesaje și mi-a spus că se bucură din suflet că am luat legătura cu Irina”, a mai zis el.

Referitor la petrecerea dată de Irinel Columbeanu la restaurantul de lux din Otopeni, Serghei Mizil a dezvăluit pentru wowbiz.ro: „A fost o petrecere mică. Am fost noi, prietenii din copilărie și nașul lui și Adiță de la Kanal D. A fost frumos, a fost o chestie intimă. El ne-a invitat. Ne-am simțit foarte bine pentru că am fost doar prietenii din copilărie. Ne-am adus aminte cum era atunci, de ce făceam pe vremea aceea. Ne-am simțit bine cu toții”.

Irinel Columbeanu are datorii la azilul unde locuiește

Anul trecut, din cauza problemelor medicale și financiare, Irinel Columbeanu s-a mutat la un azil în Ghermănești, lângă București, acolo unde a locuit și tatăl său. De bunăvoie fostul milionar a luat această decizie, mai ales că nu avea pe nimeni alături să îl ajute, fiica lui și a Monicăi Gabor e stabilită în America.

Ion Cassian, patronul azilului, i-a oferit o mână de ajutor, la fel și prietenii și apropiații, care i-au dat bani pentru a plăti azilul, unde costurile lunare variază între 4.500 și 8.000 de lei lunar. Lui Irinel Columbeanu i-a fost greu să achite taxa, astfel că acum are datorii la azilul unde locuiește.

Fiind prieten cu proprietarul, fostul om de afaceri are parte de înțelegere. „În acest moment, Irinel Columbeanu mai are puține datorii, nu acoperă toată taxa, diferența e însă mică, să vedem ce planuri mai are de viitor. Are mult bun-simț, este un om educat, se străduiește cumva să facă rost de bani pentru taxă”, a mai declarat Ion Cassian, proprietarul azilului, pentru Playtech.

