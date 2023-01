Spectatorii care vor să aibă parte de o experiență diferită în sălile de cinema, aleg zona de VIP, acolo unde pe lângă film, se pot delecta cu diverse feluri de mâncare și desert. De aceste meniuri se ocupă nimeni alta decât chef Patrizia Paglieri.

„Chiar acum discutam pentru meniul de anul acesta din cinema. 2023 vine cu un meniu nou, delicios. În afară de actorii care ne fac deliciul pe marele ecran, am zis să vină și o parte gastronomică. Să fie o plăcere completă.

Colaborarea pentru cinema a venit firesc. Cei care se ocupă sunt clienții mei de la restaurant. Veneau la mine la masă. Așa că atunci când s-au decis să schimbe meniul s-au gândit la mine”, ne-a declarat chef-ul, completând că nu s-a decis deocamdată asupra desertului, însă promite să fie unul pe măsura celor cu care și-a învățat clienții de la ea de la restaurant.

„Vom scoate tiramisu din meniu și o să pun alt desert. Chiar asta discutam. Ceva cu fructe, cu fructul pasiunii, cu biscuiți, cu lămâie, vedem. Desert fără calorii nu prea există. Mai greu”, a declarat Patrizia pentru Ego.

„La filmarea spotului chiar a fost frumos, a fost ușor. M-am simțit bine imediat. Știi senzația aia că ți se pare totul familiar și că te simți bine imediat, așa a fost și acum, am avut un vibe bun încă de la început. Sunt foarte bine din toate punctele de vedere.

Eu de fapt doar creez rețetele, nu le și prepar. Cei care se ocupă de bucătărie rămân aici singuri. Sunt foarte harnici”, a mai povestit bucătarul, completând că spune pas filmului, însă se pregătește de o revenire pe micul ecran.

„Să apar și în filme? Nu, nu. O să am ceva, o nouă emisiune, dar film nu. Cred că la film nu m-aș descurca din cauza limbii.

Nu știu dacă m-aș potrivi într-un rol negativ. De fapt rea am fost într-o emisiune culinară (nr. Masterchef) când am avut rol de jurat. Cred totuși că am fost normală, sinceră, dar atunci când mâncarea nu era bună nu puteam să mint, să zic altceva, doar că să fiu bună”, a mai adăugat Patrizia.

