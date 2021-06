Culiță Sterp, revedere emoționantă cu iubita însărcinată. „Aici e premiul Survivor, la ea în burtă”

Culiță Sterp a petrecut cinci luni la „Survivor România”, în Republica Dominicană. I-a dus dorul Danielei, iubita însărcinată care curând o să îi dăruiască un băiețel. Fostul concurent nu regretă că a pierdut marele premiul, se bucură că va deveni curând tată.

„Este cea mai grea perioadă din viața mea. Eu, când am plecat la Survivor, am crezut că nu voi rezista mai mult de două, trei luni. Când am văzut că s-au făcut cinci luni, am zis: aoleo, se naște băiatul meu! Mai ales în ultima lună, o visam pe Daniela. Am visat că a născut și că băiatul meu avea 7 ani și a venit la Survivor. Îmi statea gândul numai acasă. Nu mai puteam continua.

Aici e premiul Survivor, la ea în burtă! Mama și-a dorit să vin cu trofeul acasă, dar a recunoscut și ea că trofeul meu e copilul. Dacă nu era situația de așa natură, mă vedeam câștigător! Aveam foarte mulți susținători, mă votau și mai tare când am zis că vreau să plec. Am slăbit 17 kilograme în Dominicană. Am avut 105 când am plecat, și acum am 88”, a spus Culiță Sterp în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

Și Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, a făcut declarații în emisiune. Trebuie să nască pe 10 iunie. Viitorii părinți nu au ales încă numele băiețelului.

„Eu am crezut că concursul trebuia să dureze până la sfârșitul lui mai. În ultimul timp am devenit agitată. În fiecare zi lumea mă întreba când vine Culiță, dacă va fi lângă mine când nasc. Mama Geta îmi spunea să fiu puternică. Am și plâns că am crezut că nu vine. Nu m-am așteptat însă să renunțe, am rămas mută când a zis că nu mai calcă pe traseu. Am fost super surprinsă. Avem o listă întreagă cu nume pentru copil”, a declarat și Daniela.

