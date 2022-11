„Stările de greață, dacă le are, sunt mascate foarte bine. Eu am o relație foarte apropiată cu regizorul serialului, cu Anghel Damian, sunt bun prieten cu el când am aflat, am aflat de la Anghel, nu de la Theo, pentru că noi suntem foarte buni prieteni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cred că nu ar fi avut cum să afle cineva dacă nu ar spune ea, pentru că nu se vede, nu se simte, repet, dacă o avea ceva ascunde foarte bine”, a declarat, Codin Maticiuc pentru Impact.ro.

„Când mi-a dat vestea nu știu dacă a fost emoționat, dar vă dați seama că este o premieră pentru el și pentru ea, sunt foarte tineri, clar e un eveniment pe care l-au așteptat cu emoție. Eram întins în pat, eram în Los Angeles, eram pe alt fus orar, la mine era noapte, la el era zi”, a povestit, pentru Impact.ro, Codin Maticiuc.

„Acasă, pentru că Sărbătorile se fac în familie, vreau să fac și cu părinții mei, care practic locuiesc într-o casă lipită de-a mea. Am fetițele, fetița foarte mică, nu avem unde să mergem. Dacă ieșim undeva, ieșim pe aici prin București, lângă casă”, a mai spus Codin Maticiuc.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”

Playtech.ro ȘOC! Nicoleta Luciu a primit INTERZIS din partea soțului! Anunțul uluitor: nu are voie să...

Viva.ro Incredibil, unde a fost surprins Gabi Bădălău după ce tatăl lui a fost reținut de DNA! Nu, nu era singur!

Observatornews.ro "Ancuța, drum lin spre ceruri". O reșițeancă de 34 de ani a murit în Italia, după un accident cumplit. Trei copii au rămas fără mama lor

Știrileprotv.ro A fost mâncat de porcii din gospodărie. Sfârșit dramatic pentru un bărbat din Botoșani

FANATIK.RO De ce să nu mai arunci pliculețele de ceai. Grădinarii cu experiență recomandă acest truc

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 28 noiembrie 2022. Leii ar fi bine să țină în trecut toate situațiile care au lăsat urme adânci asupra lor și să le dea uitării

PUBLICITATE Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer