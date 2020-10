Cum a aflat Olimpia Melinte că este din nou însărcinată. “Ceea ce este incredibil este că și-a dat seama soțul meu”

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Olimpia a dezvăluit că soțul ei, Constantin Luca, a fost cel care și-a dat seama că era însărcinată.

“M-a luat prin surprindere. Ceea ce este incredibil este că și-a dat seama soțul meu că sunt însărcinată. (…) Zic: «N-are cum, sunt obosită de la stres, de la filmări».

Și-a dat seama pentru că îmi era foarte somn. Ajungeam acasă după o zi de filmări și de obicei mai rezistam 3-4 ore prin casă cu copilul. Măi, la 20.30 picam lată.

Pe lângă asta, mi-era foame non-stop. Mă enervam cumplit dacă n-aveam mâncare și ce-mi doream eu să mănânc. El, na, știind cum a fost la primul [copil], a zis: «Cred că se întâmplă».

A plecat de acasă și a venit cu testul de sarcină. Fix așa a fost. A avut dreptate. Sasha era cu noi, dar nu i-am spus imediat. Ar trebui să nasc în aprilie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am zis să merg la doctor să-mi confirme. N-am vrut să îl fac să spere la ceva”, a mărturisit actrița la Vorbește lumea. Deși este însărcinată în 4 luni, Olimpia încă nu a aflat sexul celui de-al doilea bebeluș. “N-a vrut să ni se arate la ecografia de primul trimestru.

Am suferit foarte mult. Chiar îmi doream. Am stat cu doctorul și mă mai palpa pe burtă, dar nu. Eu mi-am dorit un băiat foarte mult, îl am, așa că al doilea să fie sănătos sau sănătoasă, în rest îmi este indiferent.

Vreau să nasc natural cum am născut și la Sasha. Sper să fie totul bine. La el a fost o naștere foarte complicată pentru că eu sunt foarte încăpățânată, dar la a doua am înțeles că e mai simplu, deci poate am noroc”, a mai spus actrița.



Citeşte şi:

REPORTAJ | Prima zi cu Nicușor. “Nu ne-am luptat pentru jucării”. Primarul Bucureștiului a citat din Avram Iancu și s-a retras la discuții cu Ludovic Orban

Apel urgent al unui expert în sănătate către autorități: Vaccinarea COVID-19 este cea mai mare problemă de siguranță națională a României din ultimii 20 de ani

Colectiv 5 ani. Un site întreg cu dezvăluirile despre infecțiile și corupția din spitale. Ca să nu uităm minciunile autorităților!

PARTENERI - GSP.RO Mesaj HORROR împotriva lui Macron de la un sportiv de elită: „Fie ca Atotputernicul să desfigureze fața acestui animal”

PARTENERI - PLAYTECH Povestea lui Lucifer, criminalul care a decapitat 48 de deținuți. Este șocant, momente uluitoare

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2020. Scorpionii sunt dornici de alte surse de venit, dar prin eforturile altcuiva

Știrileprotv.ro Horia Brenciu, despre declarațiile lui Dan Bittman: “Zice niște lucruri din frustarea pe care a acumulat-o”

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani