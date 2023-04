La „40 de întrebări cu Denise Rifai”, prezentatoarea a dezvăluit pe larg despre studiile pe care Mihai Mărgineanu le are. „După încă o încercare eșuată de a intra la Facultatea de Electronică, în 1990 v-ați înscris la Academia română de management, o instituție de învățământ privată.

„Se câștigă foarte mult din muzică. Cine spune că nu e așa ori minte de îngheață apele ori nu are succes”

Ați terminat facultatea după șase ani, fiind nevoit să repetați anul cinci. În 1996 v-ați ambiționat să intrați la Facultatea tehnică de construcții în București, la facultatea de inginerie a instalațiilor, însă după numai doi ani ați abandonat studiile. Ați explicat așa: «Am divorțat la stat pentru nepotrivire de caracter»”, a explicat Denise Rifai, care, în documentarea ei despre Mihai Mărgineanu, a aflat că artistul nu s-a plâns de veniturile pe care le are acum din activitățile sale.

„Presa v-a întrebat la un moment dat dacă se poate trăi bine din muzică. Dumneavoastră ați răspuns așa: «Să nu crezi că nu se câștigă bani din muzică. Se câștigă foarte mult. Cine spune că nu e așa ori minte de îngheață apele ori nu are succes». Eu vreau să știu dacă v-au ajutat școlile înalte de vânzări în profesia de artist”, a spus prezentatoarea, care l-a privit fix în ochi pe actor.

„Cât de bine știe să se vândă Mihai Mărgineanu”, a întrebat Denise Rifaai, iar Mihai Mărgineanu a zis imediat: „Eu cred că am știut să mă vând foarte bine”.

Și a continuat: „În primul rând, ca să vrei să vinzi un produs, trebuie să îl cunoști foarte bine. Asta e condiția principală de a fi un vânzător bun. Și când spui că am școli înalte de vânzări, adică am fost la multe companii internaționale din 1993 până în 2000 când am încetat orice colaborare cu orice angajator, am trecut prin foarte multe cursuri de vânzări, unul dintre ele foarte important la o firmă de pastă de dinți, șampoane și săpunuri, americană, chiar cu un senior de vânzări de la ei, pe vremea aceea avea 70 de ani care s-a întors de pe mare să ne predea nouă niște cursuri de două luni de zile de vânzări”.

Mihai Mărgineanu: „Eu încerc să muncesc cât mai puțin, vânzându-mă foarte profitabil”

Astfel, artistul a recunoscut că a fost ajutat mult de cariera lui în vânzări în muzică și actorie. „De acolo m-am dezvoltat foarte mult în acest domeniu, mi se pare fascinant, un domeniu de cunoaștere și simpatizare cu alți oameni.

Eu cred că m-am vândut foarte bine și cred că am luat-o pe etape. Fiecare etapă s-a ars și nu am sărit nicio etapă. Tocmai d-asta ți-am zis că eu încerc să muncesc cât mai puțin vânzându-mă foarte profitabil”, a încheiat el subiectul.

Referitor la banii pe care îi câștigă din muzică, Mihai Mărgineanu susține des concerte. Un spectacol recent îl va avea drept protagonist, cel mai ieftin bilet costă puțin peste 100 de lei.

