Cum a ajuns Mihai Petre să facă parte din proiectul „Dansez pentru tine” de la Pro TV. „Pe noi ne încurca această emisiune”

Elwira și Mihai au declarat că atunci când li s-a propus să facă parte din acest proiect nu erau convinși că vor accepta.

„E o poveste interesantă. Noi aveam sala undeva la un centru cultural. La un moment dat, ne bate cineva la ușă. Era cineva din producție. Au bătut la ușă, au făcut ei un research, aveau nevoie de coregrafi.

Inițial, asta a fost propunerea. Știam formatul din alte țări. Am zis că nu cred că e cazul. Ăștia n-or să danseze bine, îi învăț și mă chinui. Nu am avut starea necesară. Mi se părea o chestie superficială.

Eu știam că ai nevoie de ani de pregătire, aveam un mindset pe care foarte mulți profesioniști îl au și este greșit.

Am zis că nu are sens, că îmi ia foarte mult timp. Nu vedeam un avantaj. Eram orb complet. Elwira mi-a spus că poate ar trebuie să încerc”, și-a amintit Mihai Petre la PRO FM, citat de Fanatik.

„Eu știam formatul ăsta din Polonia. Mulți colegi din generația mea au început să participe la acest proiect, în Polonia.

Noi aveam o perioadă structurată, cu concursuri, iar pe noi ne încurca această emisiune”, a declarat nevasta lui Mihai Petre.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Cine este fata pe care Irinel Columbeanu a lăsat-o gravidă: „Am făcut și pe șezlong, în aer liber”

Observatornews.ro "Sper să nu fie bombe cu ceas!" Pericol ascuns pentru românii din blocurile mansardate. Un cuplu a dat 50.000 de euro pentru o "epavă"

HOROSCOP Horoscop 8 iunie 2022. Fecioarele ar putea avea impresia că partenerii cei mai de încredere sunt prea aspri cu aspirațiile lor

Știrileprotv.ro Caz uluitor: TOȚI bolnavii participanți la un studiu s-au vindecat complet de cancer: ”Este prima dată când s-a întâmplat asta în istoria cancerului”. Despre ce medicament este vorba

Orangesport.ro FOTO-ULUITOR! Un colonel din Armata Română s-a speriat zdravăn de o petardă şi a devenit viral pe net

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România

PUBLICITATE Maurice Munteanu, live despre tendințele verii și cum să le interpretezi în stilul tău