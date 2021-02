Cu toate că mulți artiști s-ar feri să recunoască asta, Speak n-a ezitat și a spus că a cântat la parastase, spre uimirea lui Tetelu și a lui Cosmin Natanticu, care au cerut toate detaliile picante.

În interviu, Speak a vorbit cu maximă sinceritate despre momentele în care a făcut bani așa cum a putut. A fost invitat să cânte la parastas și în sufragerii, iar el a acceptat. Și bine a făcut pentru că acum are ce povesti nepoților.

„Am cântat hip hop, R&B la un parastas (…) Erau oamenii, erau triști, era ceva rău. La un moment dat noi trebuia să vorbim între piese cu oameni. Și Alex zicea: „Zi tu! (…) Și eu zic: „Să-i fie țărâna ușoară”, ce puteam să zic? Era ceva îngrozitor. Eram cu dansatori, cu alea, că noi nu aveam program special de cumetrii, nu știam unde mergem”, a povestit Speak.

Concert în sufragerie

Într-o altă peripeție, Speak și trupa lui au mers la un alt „concert”. Singura problemă era că totul se desfășura într-o sufragerie, iar cântărețul nu avea unde și cum să își pregătească sculele. A reușit într-un final, însă totul se auzea oribil, iar tavanul stătea să cadă. Așa că a renunțat.

„Ne-a trimis impresarul nostru. Noi eram plătiți ca pe un concert normal. Ne-am dus la unul la Vâlcea și mie mi s-a părut ceva dubios și el a venit să ne ia de la intrarea în oraș, zic: „Auzi dar avem scule acolo?” . „Avem”, mi-a răspuns.. Și am ajuns la o casă, am urcat în casă și noi eram mai mulți decât ei. Era un majorat (…) Zic eu: „Unde mă leg cu astea?” M-am legat și i-am dat drumul. Am încercat să cântăm două piese și zic: „Bă, oprește că nu pot, îmi urăsc meseria”. Zic nu avem cum să facem asta și am stat cu ei la vorbă, am zis bancuri, erau băieți pe acolo care jonglau cu portocale”, a povestit amuzat Speak.

A uitat de vremurile de la începutul carierei și acum duce o viață așa cum și-a imaginat-o, însă detestă unele lucruri pe care le vede la oamenii din showbiz.

„Prefăcătoria asta…Chestia asta cu show-off-ul ăsta. Eu știu câți bani se fac din industria muzicală. Eu când văd atât că se postează atât de multă bogăție, bă! Ești tâmpit? Că te duci la concerte și stai în niște hoteluri mai rău decât la acasă la tine și acasă la tine nu e ceva bani, adică stai în niște chirii și te duci la concerte (…) Nu poți să emiți pretenții, adică poți, dar nu se întâmplă nimic. Eu când văd treburile astea, nu pot! Eu știu câți bani se fac, am avut și hit-uri, am avut și gherle, am trecut prin toate etapele alea”, spune acesta.

Câți bani fac artiștii de top

„Un hit mare în România, am mai zis asta, generează pe an, dar mare gen Smiley -„Acasă”, Delia- „Da, mamă sunt beată”, ceva mare, generează pe an 40.000 de euro din drepturi de autor, fără concerte. În drepturile alea intră casa de discuri, autorii, producătorii și așa mai departe. Pe un an de zile. Câți bani să faci? Concerte, ok, ai 10 concerte pe lună. Dau o medie. Pentru ăștia care sunt la început, că dacă îi vezi pe aștia mari nu se aruncă la mașini, figuri, țoale scumpe la zeci de mii pe tine. La început, mergi pe 1500-2000, cu totul. Atât iei tu, atât cere impresarul. Dai 30% la impresar, dai la tour manager, dj, sunet, dansatori. Zi că rămâi cu 1000 și faci 10.000 pe lună, dar nu se întâmplă să ai 10 concerte pe lună.”, a mai explicat el.

Speak mai spune că nu înțelege cum vedetele se laudă cu haine de mii de euro pe rețelele sociale, în condițiile în care banii din industrie nu sunt chiar atât de mulți.

„Nu haina îți dă valoare”, e de părere Speak, care spune că înțelege, totuși, investițiile în obiecte de lux, cărora le crește valoarea odată cumpărate. Există totuși și vedete care dau mii de euro pe haine, lucru care artistului i se pare deplasat.

