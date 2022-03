Pe când avea aproximativ 20 de ani, când era fotomodel, Victor Slav a participat la „Vara Ispitelor”, emisiunea la care s-au lansat și Cosmina Păsărin, Bogdan Vlădău. Ulterior, el a lucrat tot în televiziune, a prezentat și rubrica Vremea la Pro TV, dar de ceva vreme e în echipa de la Kanal D.

El a prezentat „Bravo, ai stil! Celebrities” alături de Ilinca Vandici la Kanal D. În marea finală a emisiunii de modă, vedeta a stat la masa juriului alături de Raluca Bădulescu, Tibi Clenci și Maurice Munteanu.

„Începutul meu în televiziune a fost unul fulgerător. Făceam modelling și am fost la un casting, iar de acolo am intrat direct în showbiz, la «Vara Ispitelor». Tot ce a urmat după a venit de la sine, s-au legat lucrurile. Nu am stat să analizez, pentru că eu nu am urmărit o astfel de carieră, am fost relaxat și m-a dus drumul. I-aș spune să aibă același curaj, pentru că eu nu am regrete legate de acest aspect al vieții mele. Cred că secretul este să nu fii înverșunat”, a mărturisit prezentatorul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Întrebat care e cel mai greu moment din viața lui de până acum ca persoană publică, Victor Slav a spus: „Reversul medaliei vine la pachet, atunci când alegi să devii o persoană publică. Sunt și avantaje, și dezavantaje, secretul este să fii cumpătat și să jonglezi cu ele. Asta mi-a demonstrat mie trecerea anilor, că echilibrul este cheia, să te bucuri și de notorietate, dar să diminuezi, pe cât posibil, și expunerea excesivă. Am avut și momente grele, și momente de pauză, dar eu cred că și aceste momente fac parte din drumul meu și uneori sunt binevenite”.

Recomandări DOCUMENT. Pe timpul crizei refugiaților din Ucraina, Ministerul de Interne redeschide porțile angajărilor pentru cei pensionați sau trecuți în rezervă

Victor Slav, în postura de antreprenor

Recent s-a aflat că Victor Slav a dat faliment. Prezentatorul și-a închis afacerea deschisă în pandemie. Prezentatorul TV avea o cafenea pe Decebal, însă localul nu a produs așa cum se aștepta el și a luat decizia să închidă.

În cafeneaua sa, Victor Slav investise aproximativ 500.000 de euro, relatează Click! Pe ușa localului este pus acum un afiș pe care scrie „De vânzare”. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu și-ar dori să vândă totul pentru a putea să mai recupereze o parte din banii investiți.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Cei 11 copii refugiați ai lui Iura. Viața copiilor orfani ucraineni într-o tabără din Bistrița

Povestea rezistenței uimitoare a piloților ucraineni în fața forțelor aeriene ruse: „Ei au întotdeauna de cinci ori mai multe avioane în aer”

Colaborator ucrainean al Radio France, bătut cu ranga, legat de un pom 3 zile, aruncat într-un beci inundat și electrocutat de militarii ruși

Superiahtul luxos blocat în Italia îi aparține de fapt lui Putin, susține o investigație a echipei lui Navalnîi. Ce dovezi oferă

GSP.RO Câți bani a câștigat Zmărăndescu la Survivor » De aproape 5 ori mai mult decât cel mai bun jucător de la FCSB

Playtech.ro ȘOC! Ce au făcut refugiații cu mâncarea primită în Gara de Nord. Nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro Unde au dispărut Șoigu și Gerasimov? Ministrul rus al Apărării și șeful armatei nu au mai apărut în public de 12 zile

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2022. Gemenii se pot folosi de ziua de astăzi pentru a face un pas înainte spre un autocontrol mai bun

Știrileprotv.ro Cine este femeia din Ucraina care a trecut granița în Ungaria cu aproape 29 de milioane de dolari și un milion și jumătate de euro cash

Telekomsport ULTIMA ORĂ! Cea mai neaşteptată mutare făcută de Rusia. Vladimir Putin pare că a uitat de sancţiuni

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special