Rochia albă care a cucerit fanii nu vine dintr-o colecție de lux, ci dintr-un brand pe care îl găsești în orice mall din România. Mai mult, piesa vestimentară costă doar 135 de lei, un preț accesibil pentru oricine.

„Să știți că… e greu de mers cu ea pe stradă. Este extrem de scurtă în spate. Eu am luat-o doar pentru plajă. Sau, dacă vreți, merge și cu colanți pe dedesubt”, a răspuns Adelina, cu umor, în secțiunea de comentarii

„Cea mai frumoasă!”, „E superbă și îți vine perfect”, „Deja mă duc să o caut în mall!”. Mulți au apreciat deschiderea Adelinei de a împărtăși detalii despre outfit, fără să creeze mister în jurul brandului sau al prețului.

La începutul lunii august, Adelina Pestrițu a marcat împlinirea celor 7 ani ai fiicei sale, Zenayda Maria, cu o petrecere spectaculoasă, plină de culoare și emoție. Inspirată din pasiunile micuței, aniversarea a fost gândită până în cele mai mici detalii, transformându-se într-un eveniment de poveste, unde fericirea Zeny a fost cea mai mare răsplată pentru părinți.

„Pentru cea de-a 7-a aniversare a Zenaidei, am ales o tematică inspirată fix din pasiunile ei. Ne-am dorit să se regăsească în fiecare detaliu gândit pentru această petrecere și se pare că am și reușit. Dovada este că, la finalul zilei, Zeny a spus că a fost cea mai frumoasă zi. Am văzut-o cum se bucura de fiecare moment gândit și pregătit special pentru ea și prietenii ei. A fost în extaz pe tot parcursul petrecerii.

Ca părinți, nu avem ce să ne dorim mai mult decât să ne vedem copilul fericit. Suntem extrem de încântați că alături am avut aceeași echipă de profesioniști, care au muncit foarte mult pentru ca această petrecere să fie una reușită. Locația a fost spectaculoasă și a contribuit enorm la cadrele perfecte pe care le vizualizam încă de când am început să punem totul la cale. Fetelor, sper că sunteți gata pentru petrecerea din 2026. Mai e puțin!

Am găsit tematica. Vă mulțumim tuturor că ați făcut această zi atât de specială”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.





