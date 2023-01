Ana Geoană a redistribuit pe contul ei personal de Instagram câteva imagini surprinse de prietenele ei de la petrecerea burlăcițelor. Viitoarea mireasă e în centrul atenției, Ana poartă o ținută albă, iar pe cap are un voal și o coroniță pe care scrie „Bride” – Mireasă.

În toate fotografiile Ana Geoană are zâmbetul pe buze și își arată mândră inelul de logodnă pe care îl poartă pe deget de câteva luni, de când Garret Cayton a cerut-o în căsătorie. „Vă iubesc, prieteni”, a fost mesajul transmis de Ana, după petrecerea burțăcițelor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Au făcut petrecerea de logodnă în România, dar se căsătoresc la Veneția

Ana Geoană și Garett, iubitul ei american pe care l-a cunoscut în facultate, s-au logodit, iar petrecerea au făcut-o la Palatul Mogoșoaia, pe 5 august. Într-un interviu pentru revista OK! Magazine, fiica lui Mircea Geoană a făcut primele declarații despre nunta loc, care va avea loc în 2023.

Recomandări ANALIZĂ. Transporturile, ministerul dorit atât de PSD, cât și de PNL la rocada din mai. Care sunt mizele din spatele jocurilor de culise

Grandiosul eveniment îl vor organiza la Veneția, în Italia. „Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Întrebată unde se vor stabili după căsătorie, Ana a dezvăluit că ea și viitorul soț vor sta în continuare în Los Angeles. Și el, dar și ea muncesc deja acolo. „Locuința noastră va rămâne în Los Angeles după căsătorie, unde eu am pornit și îmi dezvolt propria afacere de welness și viață sănătoasă. Garrett deja lucrează alături de tatăl său în afacerea familiei.

Recomandări Inteligența artificială ca bun public global. Ce pot face autoritățile, școala și societatea civilă pentru a ne pregăti pentru ce urmează?

Vom călători și vom petrece mai mult timp și în România, pentru că, după experiența din această vară, am decis că România este pentru noi mai mult decât o destinație de vacanță. Ne-a plăcut foarte mult România rurală, caldă, naturală cu oameni și peisaje minunate și trebuie s-o explorăm mai mult. Chiar și eu am văzut cu alți ochi această Românie și îmi doresc să o văd și mai mult și să o înțeleg și mai bine”, a mai spus ea pentru okmagazine.ro.

Cu ce se ocupă Ana Geoană în America

Ana Geoană are 26 de ani și e stabilită în America, în Los Angeles. Muncește acolo, dar trăiește și o poveste frumoasă de iubire. În martie 2022, fata lui Mircea Geoană a fost cerută în căsătorie de Garrett, cetățean american.

„I-am spus da omului visurilor mele. Garrett, nu pot exprima în cuvinte cât de mult te iubesc, dar promit că îmi voi petrece restul vieții alături de tine. Sunt foarte încântată să împărtășesc această frumoasă veste cu voi”, a scris Ana pe contul său de Instagram, în urmă cu aproape un an.

Nutriționist și life coach în Los Angeles, Ana Geoană a dezvoltat proiectul de wellness Be_linea, unde oferă sfaturi pentru o viață sănătoasă.

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Germania, lovitură dură pentru Ucraina! Decizia categorică luată acum

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România

Observatornews.ro Tragedie pe A1, după un accident în lanț. Un bărbat a murit după ce a sărit în gol, peste parapete, din calea unui Mercedes scăpat de sub control

Știrileprotv.ro Un bărbat devenit mai bogat după o noapte de beție. După ce și-a găsit telefonul pierdut, a aflat că a câștigat la pariuri online

FANATIK.RO S-a iertat Șerban Huidu după accidentul mortal produs în urmă cu 11 ani? Dezvăluiri neașteptate: ”Asta e imaginea, cu ea trăiesc”

Orangesport.ro Ce s-a întâmplat "în ultimii trei ani" între Anamaria Prodan şi Dan Alexa. Răsturnare de situaţie, de la "mesele şi chefurile" împreună şi gelozia din interiorul familiei

HOROSCOP Horoscop 30 ianuarie 2023. Leii au șansa de a obține un control mult mai bun asupra propriilor gânduri și de a le coordona mai bine