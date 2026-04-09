Cum a apărut Anamaria Prodan la priveghiul lui Mircea Lucescu. Gestul făcut de impresară în fața tuturor

Anamaria Prodan s-a aflat astăzi printre cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Răpusă de durere, impresara și-a făcut apariția la Arena Națională, pentru a-și lua rămas bun de la omul care i-a marcat viața. După câteva minute în care a stat cu mâna pe sicriu, Anamaria Prodan s-a îndreptat către Răzvan Lucescu, stând de vorbă cu acesta câteva clipe. Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat în urmă un gol imens, dar și o mare de emoții greu de pus în cuvinte. Îmbrăcată sport, într-un trening negru, vedeta abia și-a putut stăpâni lacrimile.

Anamaria Prodan vorbește despre „Il Luce” nu doar ca despre un simbol al fotbalului, ci ca despre un om care i-a marcat profund viața.

„Pentru mine, Mircea Lucescu nu a murit. Exact ca și mama mea, a fost un om ales de Dumnezeu să lumineze, să ajute omenirea cu talentul, bunătatea, onestitatea, curajul și personalitatea lui.”, a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru WOWbiz.

Joi, 9 aprilie, în jurul orei 14:30 a venit la catafalc și Traian Băsescu. Fostul președinte al României s-a închinat lângă sicriul lui Mircea Lucescu, apoi l-a îmbrățișat pe Răzvan. Cei doi au schimbat câteva cuvinte la revedere. Fostul președinte a venit cu o coroană rotundă, din flori albe, iar pe panglică stătea scris un singur cuvânt care spune totul: RESPECT!