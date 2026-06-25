Bucurie în familia lui George Simion. Soția politicianului, Ilinca Simion, a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil. Tânăra a publicat prima fotografie în care i se observă burtica de gravidă și a împărtășit vestea cu urmăritorii din mediul online.

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George Simion și Ilinca Simion vor deveni părinți pentru a doua oară

Familia lui George Simion se pregătește pentru un nou moment important. Soția politicianului, Ilinca Simion, este însărcinată și urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Vestea a fost făcută publică de tânără printr-o postare pe rețelele de socializare. Ilinca Simion a publicat o fotografie realizată la piscină, în care apare cu burtica de gravidă, însoțită de un mesaj emoționant.

Discretă în ceea ce privește viața personală, soția liderului politic a apărut rar în spațiul public în ultimele luni și a reușit să păstreze sarcina departe de atenția publicului.

Până în acest moment, Ilinca Simion nu a dezvăluit sexul bebelușului și nici data estimată a nașterii.

George Simion mai are un fiu

George Simion și Ilinca Simion mai au împreună un băiat, Radu, care are aproape doi ani. Politicianul a vorbit în mai multe rânduri despre importanța familiei și a fost prezent alături de soția și fiul său la diverse evenimente publice. Cei doi sunt căsătoriți de aproape trei ani, iar acum se pregătesc să își mărească familia.

Cine este Ilinca Simion

Ilinca Simion are 28 de ani și este absolventă a Facultății de Drept. După finalizarea studiilor, a efectuat stagii de practică în mai multe instituții publice. Deși nu este implicată în viața politică, aceasta i-a fost alături lui George Simion pe parcursul activității sale publice și l-a susținut inclusiv în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale.

În ultimii ani, Ilinca Simion și-a concentrat atenția asupra familiei, preferând să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor.

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