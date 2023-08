Vineri, Andreea Esca și Alexandre Eram au aterizat în Veneția, unde au participat la nunta de lux, care a ținut trei zile. Ana Geoană și Garett Cayton s-au căsătorit în Italia, la un an de când s-au logodit și când au făcut petrecerea de logodnă.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre.

Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană în urmă cu un an, pentru OK! Magazine.

Fiica lui Mircea Geoană, nuntă de lux în Veneția

Ei bine, ei s-au ținut de cuvânt, Ana și Garett Cayton s-au căsătorit în weekendul care tocmai a trecut la Veneția, iar petrecerea a avut loc la un hotel de lux. Potrivit Cancan, petrecerea nu ar fi fost una cu dar, așa cum se întâmplă, de regulă, în România. S-a respectat tradiția americană, conform căreia invitații au cumpărat diverse obiecte pentru miri.

Nunta a durat trei zile, iar invitații s-au bucurat de diverse activități în Veneția, s-au plimbat cu bărcile pe canale, au vizitat și diferite muzee.

Andreea Esca a făcut furori la nunta Anei Geoană

Printre invitații de la nuntă s-a numărat și Andreea Esca, apropiată a familiei Geoană. Ea a schimbat mai multe ținute pe parcursul nunții care a durat trei zile. În prima zi ea a îmbrăcat o rochie creată de designerul Andreea Bădală, o ținută albastră.

A doua zi, ea a apărut în rochia purtată la nunta lui Smiley cu Gina Pistol, o rochie înflorată, albastră, creată de un brand italian, Philosophy di Lorenzo Serafini. Pe site-ul oficial rochia îmbrăcată de Andreea Esca costă 890 de euro și același model este disponibil și pe fucsia.

În a treia zi, seara, Andreea Esca a purtat o ținută galbenă, o rochie creată de un designer român. Până acum, prezentatoarea de la PRO TV nu a făcut declarații despre eveniment, nici mirii nu au vorbit despre nunta lor din Veneția.

Cu ce se ocupă Ana Geoană

Ana Geoană are 26 de ani și e stabilită în America, în Los Angeles. Muncește acolo, dar trăiește și o poveste frumoasă de iubire. În luna martie a anului trecut, fata lui Mircea Geoană a fost cerută în căsătorie de Garrett, cetățean american. La câteva luni distanță, pe 5 august, ei au făcut petrecerea de logodnă în România, la Palatul Mogoșoaia.

„I-am spus da omului visurilor mele. Garrett, nu pot exprima în cuvinte cât de mult te iubesc, dar promit că îmi voi petrece restul vieții alături de tine. Sunt foarte încântată să împărtășesc această frumoasă veste cu voi”, a scris Ana pe contul său de Instagram, anul trecut, după ce a fost cerută în căsătorie.

Nutriționist și life coach în Los Angeles, Ana Geoană a dezvoltat proiectul de wellness Be_linea, unde oferă sfaturi pentru o viață sănătoasă.

